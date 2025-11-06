Colombia markerer 40 år siden beleiringen av justispalasset, et av de mørkeste kapitlene i landets historie

HQ

Colombia markerer at det er 40 år siden beleiringen av justispalasset, et av de mørkeste kapitlene i landets historie. Angrepet fra geriljagruppen M-19 i 1985 kostet over 100 mennesker livet, deriblant 11 høyesterettsdommere, og 11 andre er fortsatt savnet.

Høyesterett vil holde en seremoni på fredag for å hedre ofrene for det to dager lange angrepet, der hæren stormet domstolen for å gjenerobre den fra opprørerne. Overlevende og pårørende sier at årsdagen er en påminnelse om deres pågående kamp for rettferdighet.

Fire tiår senere er sårene fortsatt åpne

Amelia Mantilla, hvis ektemann, dommer Emiro Sandoval, ble drept under beleiringen, sier at smerten aldri har bleknet. "Ofrene krever sannheten", sier hun. "De må få vite hva som egentlig skjedde, og sørge for at de ansvarlige ikke forblir ustraffet."

Hendelsen er fortsatt politisk sensitiv. President Gustavo Petro, et tidligere M-19-medlem, hevdet nylig at dommerne ikke ble drept med geriljavåpen, en uttalelse som har skapt kontroverser blant ofrenes familier.