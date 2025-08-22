Colombia: Minst 18 drept og flere titalls såret i separate angrep

HQ

Siste nytt om Colombia . Landet har blitt rystet av to dødelige angrep som har etterlatt seg flere ofre og forsterket landets verste sikkerhetsuro på mange år. Minst 18 mennesker har blitt drept og flere titalls såret i to separate angrep.

I Cali gikk en bilbombe gjennom en travel gate i nærheten av en militær flyskole og drepte sivile og såret mange flere. Noen timer tidligere ble et politihelikopter styrtet av en drone i et landlig område utenfor Medellín, og alle tjenestemennene om bord omkom.

Myndighetene legger skylden på rivaliserende fraksjoner av den tidligere Farc-geriljaen, og myndighetene lovet å slå hardt ned på angrepene da unntakstilstand ble innført i Cali og nye sikkerhetstiltak ble forberedt. Opptrappingen vekker ny bekymring foran neste års valg.