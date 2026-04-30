Colombia planlegger å avlive flodhestene Pablo Escobar introduserte til landet

Pablo Escobar var kjent for mange forskjellige ting, men en av de kanskje mest obskure situasjonene den colombianske narkobaronen var involvert i, var introduksjonen av flodhester til hjemlandet. I løpet av sin tid som narkobaron tok Escobar med seg flodhester til det søramerikanske landet, og selv etter at han ble fengslet og døde, har dyrene fortsatt å trives og ekspandere i regionen.

Flodhestene har blitt ganske populære og velkjente, men de er også litt av en plage og anses som en invasiv art som påvirker miljøet. Derfor har den colombianske regjeringen jobbet med å få bukt med flodhestene, og den siste avgjørelsen ser ut til å være å avlive og avlive dyrene for godt, ifølge Sky News.

Denne beslutningen har imidlertid blitt møtt med kritikk fra blant annet dyreaktivister, og mange mener at avlivingen rett og slett er "mord". Haken er at denne metoden ser ut til å være den beste mulige løsningen, ettersom det ifølge myndighetene rett og slett vil være for kostbart og utfordrende å flytte dyrene.

Flodhestene har holdt til i Colombia siden 1980-tallet, da Escobar introduserte dem, og senator Andrea Padilla beskrev dyrene som "arven vi har fått etter en narkotikasmugler".