Colombia slår tilbake mot Trumps tollsatser

Colombias president Gustavo Petro gir seg ikke etter at Donald Trump har innført 50 % toll på colombiansk import som gjengjeldelse for en konflikt om deportasjoner. Bare timer etter Trumps kunngjøring svarte Petro med sine egne mottiltak, og lovet å stå imot presset fra USA. I et innlegg på sosiale medier sa Petro at han ikke ville la seg skremme av Trumps blokade, og sammenlignet til og med amerikanske ledere med "slaveeiere" som så på colombianere som en "mindreverdig rase". Den anspente ordvekslingen skyldes at Petro nektet å ta imot deportasjonsfly fra USA før ordentlige protokoller var etablert, noe som fikk Trump til å anklage ham for å sette USAs sikkerhet i fare. Petro svarte med å tilby presidentflyet sitt for å bringe deporterte tilbake med verdighet. Mens noen latinamerikanere jubler over Petros trass, stiller andre spørsmål ved de potensielle konsekvensene av denne eskalerende konflikten.

