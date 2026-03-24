Colombiansk militærflystyrt dreper 66 personer

Et Lockheed Martin-bygget Hercules C-130 militærtransportfly styrtet mandag i Puerto Leguizamo, nær grensen til Peru. 66 mennesker omkom, og fire er fortsatt savnet. Flyet hadde 128 personer om bord, deriblant 115 fra hæren, 11 fra luftforsvaret og to fra det nasjonale politiet, ifølge Hugo Alejandro Lopez, sjef for Colombias væpnede styrker.

Flyet krasjet under avgang, og skal ha truffet nær enden av rullebanen og truffet et tre da det falt. Flyet tok fyr, og sprengladninger om bord detonerte. Innbyggerne i det avsidesliggende området var de første til å komme de overlevende til unnsetning, og de fraktet sårede på motorsykler før militær hjelp kunne nå frem til det vanskelige ulykkesstedet. Femtisju overlevende er innlagt på sykehus, og 30 av dem er i en ikke-alvorlig tilstand.

Colombias president Gustavo Petro kritiserte byråkratiske forsinkelser i moderniseringen av militæret, og advarte om at ytterligere utsettelser setter liv i fare. Lockheed Martin bekreftet at selskapet bistår i etterforskningen.

Hercules C-130-flyene, som første gang ble lansert på 1950-tallet, er mye brukt av Colombia til troppetransport under landets flere tiår lange interne konflikt, som har krevd over 450 000 menneskeliv. Det styrtede flyet har samme halenummer som ett av tre C-130-fly som nylig ble overført fra USA.

Dette skjer etter en lignende hendelse i februar, da et boliviansk C-130-fly styrtet i El Alto og drepte mer enn 20 mennesker og skadet flere titalls.