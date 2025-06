Colombiansk presidentkandidat skutt i hodet under valgkamparrangement

HQ

Siste nytt om Colombia . Den colombianske senatoren Miguel Uribe, en fremtredende konservativ stemme og potensiell presidentkandidat, ble skutt under et valgkamparrangement i Bogotá lørdag, noe som ble bekreftet av både regjeringen og hans politiske parti.

Miguels kone skrev på X: "Jeg er Maria Claudia Tarazona, Miguels kone. Miguel kjemper for tiden for sitt liv. La oss be Gud om å lede hendene til legene som behandler ham. Jeg ber alle om å slutte seg til oss i en bønnekjede for Miguels liv. Jeg setter min lit til Gud."

Myndighetene arresterte en mistenkt kort tid etter angrepet, som fant sted i en overfylt park i Fontibon-området i hovedstaden på lørdag. Uribe er fortsatt innlagt på sykehus i kritisk tilstand, mens etterforskerne jobber med å finne ut hvem som kan ha bestilt angrepet.