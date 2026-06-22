Colombias nye president ble valgt etter et knivskarpt valg

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Abelardo de la Espriella er offisielt utpekt til å bli Colombias nye president. Den selvutnevnte outsideren og millionæradvokaten er en ivrig tilhenger av USAs president Donald Trump, og klarte å sikre seg en seier i et knivskarpt valg mot den venstreorienterte senatoren Iván Cepeda.

Ifølge The Guardian ser Cepedas tilhengere med mistenkelige blikk på Espriellas seier. Med nesten 100 % av stemmesedlene telt opp, viste valgkampen seg å være utrolig jevn. Espriella fikk 49,66 % av stemmene, mens Cepeda fikk 48,7 % av landets stemmer. Selv om dette resultatet faktisk var jevnere enn noen meningsmålinger spådde, blir det sett på som bevis på innblanding fra ytterste høyre i valgene i Sør-Amerika, i kjølvannet av seirene til Nasry Asfura i Honduras og José Antonio Kast i Chile.

Den nye presidenten skal tiltre 7. august, og han har sagt at han vil ta vare på alle colombianere, uansett om de stemte på ham eller ikke. I sin seierstale sa han også at han ville «sprette opp» venstresiden. Videre har han lovet å utrydde kriminelle, bygge 10 megafengsler og sagt at han skal drepe dem «som rotter og kakerlakker».