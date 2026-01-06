Colombias Petro advarer om at han vil "gripe til våpen igjen" hvis Trump angriper

HQ

Spenningen mellom Washington og Bogotá eskalerte kraftig etter at Colombias president Gustavo Petro sa at han ville "gripe til våpen igjen" hvis USA iverksetter en militær intervensjon lik den de nylig har gjennomført i Venezuela.

I entale om bord på Air Force One beskyldte president Donald Trump Colombia for å være "styrt av en syk mann" som er involvert i kokainproduksjon, og sa at en amerikansk militæroperasjon "høres bra ut for meg". Uttalelsene markerte en dramatisk vending i forholdet til et land som lenge har vært en av Washingtons nærmeste partnere i kampen mot narkotikahandel.

Gustavo Petro // Shutterstock

Petro, en tidligere M-19-gerilja som senere ble grunnlovsreformator og president, avviste beskyldningene som bakvaskelser. "Jeg er ikke illegitim, og jeg er ikke en narkobaron", skrev han på X, og advarte om at ethvert angrep eller forsøk på å arrestere Colombias valgte leder ville utløse massemotstand. "For hjemlandet vil jeg gripe til våpen igjen", sa han.

Colombia er fortsatt verdens største kokainprodusent, men handelen kontrolleres av illegale væpnede grupper og ikke av staten. Politiske ledere på tvers av Colombias ideologiske spektrum har fordømt Trumps trusler, samtidig som regjeringen har styrket Petros sikkerhet.