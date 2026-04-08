Colombias Petro krever økonomisk krise

Gustavo Petro har kunngjort planer om å erklære en ny økonomisk krise og legge frem et nytt lovforslag om skattereform for Kongressen i et forsøk på å stabilisere Colombias finanser.

I en TV-sendt tale sa Petro at tiltakene var nødvendige for å beskytte levestandarden og håndtere et økende budsjettgap for 2026. Han advarte om at hvis lovgiverne ikke godkjenner forslagene, kan regjeringen gå videre ved dekret.

Initiativet kommer midt i en tid med spenninger med sentralbanken, etter uenigheter om renteøkninger og finansminister Germán Ávilas avgang fra sentralbankens styre.

Colombias kongress har allerede godkjent en utgiftsplan som ikke dekker landets finanspolitiske behov, mens tidligere forsøk på skattereform har blitt avvist. En lignende økonomisk krise som ble erklært i fjor, ble delvis opphevet av forfatningsdomstolen.

Den politiske usikkerheten er også til stede, med et kommende valg som skal avgjøre hvem som skal etterfølge Petro, og en ny kongress som skal tiltre i juli.