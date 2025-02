Colombias president hevder narkosmuglere vil drepe ham med raketter

HQ

Colombias president Gustavo Petro hevder at narkosmuglere har anskaffet to raketter i den hensikt å skyte ned flyet hans, og knytter trusselen til regjeringens aggressive innsats for å bekjempe narkotikahandelen. I en tale under utnevnelsen av den nye nasjonale politisjefen uttalte Petro at myndighetene er klar over hvem de involverte er, men avstod fra å navngi noen spesifikk gruppe.

"Dere vet at de ønsker å skyte en rakett mot flyet mitt, som narkotikasmuglerne har kjøpt og lagret. Ikke én, men to raketter," sa han. "Vi vet hvem de er, men vi må handle", la han til.

Dette skjer samtidig som Colombias sikkerhetsstyrker rapporterte om et rekordbeslag på 883,8 tonn kokain i 2024, noe som er mer enn året før. Narkotikahandelen er, sammen med ulovlig gullgruvedrift, fortsatt en viktig drivkraft bak den langvarige væpnede konflikten i landet, som har krevd hundretusener av menneskeliv. Foreløpig gjenstår det å se hvordan myndighetene vil reagere på denne påstanden.