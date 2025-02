Colombias president: Kokain er ikke verre enn whisky, og vil bli solgt som vin hvis det legaliseres over hele verden

HQ

I en uttalelse under et direkteoverført regjeringsmøte hevdet Colombias president Gustavo Petro at kokain ikke er verre enn whisky, og at kokainets ulovlige status skyldes dets latinamerikanske opprinnelse, snarere enn dets iboende fare.

Ifølge Petro ville kokain kunne selges som vin hvis verden legaliserte det, og dermed ville hele narkotikahandelsindustrien forsvinne. Presidenten understreket at fentanyl, som er ansvarlig for titusenvis av dødsfall i USA hvert år, utgjør en større trussel enn kokain, og at det ikke produseres i Colombia.

Petro, som har sittet ved makten siden 2022, mener at det å ta tak i årsaken til den globale narkotikahandelen kan bidra til å skape fred i Colombia, der kokainproduksjonen nådde et rekordhøyt nivå i 2023. Foreløpig gjenstår det å se om verdenssamfunnet vil vurdere presidentens forslag, selv om sjansene virker små.