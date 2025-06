Colombias presidentkandidat stabil etter skudd i hodet under valgkamparrangement

HQ

Siste nytt om Colombia . Vi vet nå at opposisjonssenator Miguel Uribes tilstand er stabil etter å ha gjennomgått en akuttoperasjon i Bogotá, etter å ha blitt skutt i hodet under et valgkamparrangement, ifølge hans kone og sykehuset som behandler ham.

"Miguel kom ut av operasjonen, han klarte seg. Hver time er en kritisk time. Han kjempet sin første kamp, og det gikk bra", sa hans kone Maria Claudia Tarazona, som begge er foreldre til en liten sønn, til lokale medier søndag. "Dette vil ta tid."

I mellomtiden har myndighetene bekreftet at en mindreårig som skal ha vært involvert, er arrestert, og regjeringen har lovet å identifisere dem som står bak angrepet. Myndigheter fra flere land har fordømt hendelsen, og spenningen har økt på grunn av den politiske retorikken.