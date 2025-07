Colombias utenriksminister går av på grunn av passstrid

HQ

Siste nytt om Colombia . Colombias utenriksminister Laura Sarabia kunngjorde torsdag at hun går av som følge av uenighet om endringer i en statlig kontrakt for passutskrift.

"I løpet av de siste dagene har det blitt tatt beslutninger som jeg ikke er enig i", skrev Colombias utenriksminister Laura Sarabia i et innlegg på X, og la til at hun hadde bestemt seg for å gå av av "personlig samhold og institusjonell respekt".

Sarabia, som er en nær alliert av president Petro, begrunnet sin avgang med personlige og institusjonelle prinsipper, bare noen måneder etter at hun ble utnevnt. Hennes avgang bidrar til ytterligere spenning i en administrasjon som allerede er utsatt for kritikk på grunn av interne ledelsesbeslutninger.