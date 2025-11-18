Colossal Order slutter som utvikler av Cities: Skylines-serien

HQ

I en ganske overraskende vending har utgiveren Paradox Interactive avslørt at de har kommet til en gjensidig avskjedsavtale med utvikleren Colossal Order, som vil se de to selskapene gå i hver sin retning og vil se utviklingen av Cities: Skylines -serien overlevert til et annet studio.

I et lengre blogginnlegg avsløres det at Iceflake Studios vil være den som overtar simuleringsserien, og at den finske utvikleren, som er et av Paradox' interne utviklingsstudioer, for øyeblikket "jobber hardt med å komme inn i mutterne og boltene på Cities: Skylines II."

Colossal Orders administrerende direktør Mariina Hallikainen har uttalt følgende om denne avgjørelsen: "Vi ønsker å takke alle hos Paradox for deres tillit og samarbeid, og selvfølgelig samfunnet for den utrolige støtten som har gjort Cities til det det er i dag. Vi er sikre på at franchisen vil fortsette å blomstre under Paradox' ledelse. Vi gleder oss til å kanalisere vår erfaring, kreativitet og lidenskap inn i nye prosjekter som er i tråd med vår langsiktige visjon."

Det blir ikke et øyeblikkelig bytte av utviklingsstudioer, ettersom Colossal Order vil håndtere noen få siste oppdateringer før avreise, inkludert den kommende Bike Patch og betaimplementeringen av asset-støtten for Editor -verktøyet. Iceflake vil dermed ta over i begynnelsen av 2026.

I uttalelsen heter det også at Iceflake vil "presentere seg selv i løpet av de kommende ukene og dele planene sine i nær fremtid, slik at du vet hva du kan forvente deg videre!"