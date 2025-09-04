Colton Herta bekreftet som reservefører for Cadillac i 2026, "en drøm som går i oppfyllelse"

HQ

Da Cadillac annonserte førerstallen for 2026, var det noen som ble overrasket over å ikke se noen IndyCar-fører i teamet. Cadillac, som det eneste andre amerikanske teamet i F1 ved siden av Haas, har som mål å tiltrekke seg seere fra USA, der sporten ikke følges like mye, selv om ting er i endring de siste årene takket være Netflix-serien Drive to Survive og Brad Pitt-filmen i sommer.

I stedet valgte Cadillac å satse på Valtteri Bottas og Sergio Pérez, begge 35 år, og Checo Pérez sa at han var glad for å representere "the team of the Americas". Cadillac fant imidlertid også et sted for Colton Herta, den 25 år gamle stjernen i IndyCar, den mest populære amerikanske sjåføren (fra Santa Clarita, California) i den amerikanske konkurransen, vinner av 9 IndyCar-løp.

Herta blir med Cadillac som testfører, noe som betyr at han kan debutere i Formel 1 neste år hvis noe skulle skje med Pérez eller Bottas. Men Herta vil også være aktiv, ettersom han antydet at han også vil kjøre Formel 2 neste år, med et ikke offentliggjort team.

"Dette er en drømmemulighet, og en jeg har jobbet mot lenge. Å være en del av Cadillac F1s satsing på et så avgjørende tidspunkt er noe jeg ikke kunne la gå fra meg. Drømmen min har alltid vært å kjøre i Formel 1, og jeg ser på dette som et stort skritt mot det målet. Nå fokuserer jeg på å gi alt jeg kan til Cadillac F1, og hjelpe til med å bygge et konkurransedyktig team", sier Herta i en uttalelse fra Cadillac.

"Å ha en amerikansk fører i et amerikansk Formel 1-team er et enormt viktig øyeblikk, ikke bare for teamet vårt, men for amerikansk motorsport som helhet", la Cadillacs teamsjef Graeme Lowdon til. Hvis alt går etter planen, virker det logisk at Herta etter hvert vil arve en av de viktigste førerplassene når Bottas og Pérez pensjonerer seg, men i mellomtiden vil han få mer erfaring med racing over hele verden i Formel 2, ettersom han sist deltok i europeisk racing i 2015/16, der han sammen med Lando Norris deltok i MSA Formula Championship i 2015.