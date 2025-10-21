Colton Herta slutter seg til et Formel 2-team med sikte på F1 i nær fremtid

HQ

Da Cadilla offentliggjorde føreroppstillingen for 2026 i Formel 1, var det mange som ble overrasket over at Colton Herta, den kanskje mest populære amerikanske føreren i IndyCar i USA, ikke var med. I stedet ble 25-åringen valgt som reservefører, noe som i det minste det første året prioriterte veteraner som Valtteri Bottas og Sergio Pérez.

Målet på mellomlang sikt er imidlertid å ha Herta som F1-fører, vel vitende om at Formel 1 blir stadig mer populært i USA og bare vil vokse neste år med den nye Apple-avtalen. Og for å forberede ham bedre, i tillegg til å fungere som reservefører for Cadillac, vil Herta få kjørelengde i Formel 2 i 2026 i Hitech, et team som for øyeblikket ligger på andreplass i konstruktørens stilling i 2025, foran de to siste rundene.

Herta blir en av hovedførerne i Hitech, et britisk team som ble lansert for ti år siden av Oliver Oakes, tidligere Alpine Team Principal. I sine første uttalelser uttrykker han begeistring over å bli med i F2 neste år, men innrømmer at målet hans er "å konkurrere i front, fortsette å utvikle meg som fører og sette meg selv i best mulig posisjon for en fremtid i Formel 1".

"Jeg har elsket tiden min i IndyCar, og jeg er stolt av alt jeg har oppnådd, men muligheten til å kjøre F2 - å konkurrere på Formel 1-kalenderen, mot noen av de beste unge førerne i verden - var en mulighet jeg ikke kunne la gå fra meg".

Herta forlater IndyCar med en respektabel suksess, etter å ha vunnet ni seire, 19 pallplasser og 16 pole positions siden 2018.