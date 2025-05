COMICON 25 Napoli avsluttes med rekordtall

HQ

Langhelgen for den 25. Comicon of Napoli ble avsluttet søndag 4. mai, et meget godt valg av dato for et nerdearrangement. De fire dagene festivalen varte, samlet mer enn 183 000 mennesker fra hele verden, med hundrevis av internasjonale gjester, et stort antall arrangementer og mange utstillere til glede for alle fans. Vi kan også se på gjennomsnittsalderen på festivalen som en god nyhet, med 60 % av deltakerne under 25 år.

"Å se hundrevis av unge mennesker slå leir foran Comicon-portene kvelden før festivalen, ivrige etter å få et møte, en tegning eller et bilde med idolene sine, er et bevis på at den oppmerksomheten vi vier innholdsprogrammeringen, lønner seg år etter år," sier arrangementets styreformann Claudio Curcio.

Blant høydepunktene var møter med Magister Tanino Liberatore, videospilldesigneren Yuji Horii, Bungo Stray Dogs-forfatterne Kafka Asagiri og Sango Harukawa, samt mangakaene Shin'ichi Sakamoto og Boichi. De fremmøtte kunne blant annet få en forhåndsvisning av live action-filmatiseringen av How to Train Your Dragon eller foredrag av Altan (vinner av Comicon 2025 Special Award for sin karriere).

Alle Comicon Napoli 25-priser

Det er vanlig å dele ut anerkjennelser på denne typen arrangementer, og i Comicon Napolis tilfelle ble det delt ut priser til både italienske og internasjonale forfattere under gallaen lørdag kveld.

Når det gjelder de italienske tegneserieprisene, var vinnerne følgende :



Beste tegneserie: Quando muori resta a me , av Zerocalcare.

Beste italienske serie: 500 pierdi , av Bruno Enna og Davide Cesarello

Beste manus: Zodiac. Un graphic memoir , av Ai Weiwei, Elettra Stamboulis og Gianluca Costantini

Beste tegning: Animali domestici , av Bianca Bagnarelli

Beste debutverk: Bestie in fuga , av Daniele Kong

Beste selvpubliserte verk: Quando Succede av Alessandro Giordano



For de internasjonale deltakerne var de følgende :



Beste utgave av en klassiker: Okinawa , av Susumu Iga

Beste internasjonale grafiske roman: Corpus Christi av Bea Lema

Beste utenlandske serie: Tokyo Higoro , av Taiyo Matsumoto

Unge lesere: Gigazine #7/18 , av Sio, Dado, Fraffrog, Keison og AA.VV.

Beste oversettelse: La ragazza con il fucile, av Lina Itagaki og Marius Marcinkevičius, utgitt av Lavieri.



Men alt er ikke over ennå. I tillegg til å kunngjøre datoene for neste års utgave, Comicon Napoli XXVI Edizione fra 30. april til 3. mai 2026, kan vi dele med deg at Gamereactor i løpet av de kommende dagene vil publisere flere intervjuer fra vår reporter på stedet David Caballero med noen av talentene som er invitert til arrangementet for å lære om deres teknikker, innflytelser og nyheter. Følg med så du ikke går glipp av dem.

Hvem tror du har snakket til mikrofonen vår? Vi hører deg.