Comicon Napoli 2026 dobler tilstedeværelsen av videospill, annonserer plakat og Magister

Den 26. Comicon Napoli vil nok en gang bli holdt på Mostra d'Oltremare fra 30. april til 3. mai i år 2026, kunngjorde arrangørene på slutten av fjoråret. Vi dekket det 25. Anniversary -arrangementet i fjor for å se hvordan det ikke bare ble en av de største samlingene av tegneseriefans i Europa med 183 000 deltakere, men også hvordan det var et stort gjensyn med store forfattere, tegnere og designere fra Europa, Asia og Amerika. Der fikk Gamereactor blant annet snakket med Dr. Stone-skaperen Boichi, Chrono Trigger-skaperen Yuji Horii og The Boys-skaperen Darick Robertson.

XXVI International Pop Culture Festival gjør seg nå klar for den nye utgaven, og arrangørene kunngjør den første gruppen med gjestestjerner fra ulike land, medier og roller. Her er noen høydepunkter :



Fra Japan kommer Kazuhiko Torishima, legendarisk redaktør av Shonen Jump og Dragon Ball, samt den anerkjente videospillskaperen Koji Igarashi (Castlevania, Bloodstained), som vi forventer/håper kommer med pisk i hånden. Shintaro Kago fra Fraction og Satoshi Shiki fra Kamikaze er de første mangakaene som er bekreftet, mens videospillkomponisten Tomoyuki Tanaka (Metal Gear, Castlevania, Yakuza) vil bidra med sin personlige musikalske note (ikke å forveksle med skaperen av Godzilla).



Fra USA kommer ingen ringere enn den berømte Disney-tegneren Don Rosa, mens Alex Maleev og David Mack vil representere Marvel-merket.



For å komplettere videospilltilbudet, og i tillegg til Iga-san, kommer den prisbelønte skuespilleren Troy Baker, komponisten Austin Wintory og utvikleren Andrea Pessino.



Til slutt har Pisa-fødte Leo Ortolani blitt utnevnt til denne utgavens Magister, og overtar stafettpinnen fra fjorårets Tanino Liberatore. Ortolani er en produktiv tegneserieskaper og historieforteller som har bygget opp et stort, sammenhengende univers som spenner fra Rat-Man til grafiske romaner, populærvitenskap, satire og cross-media-prosjekter med en stil som blander pop-parodi, kulturelle referanser og skarp samfunnssatire.



Nedenfor kan du også se Comicon Napoli 2026-plakaten, laget av animasjonsveteranen Aurélien Predal (Pixar, DreamWorks, Illumination). Kommer du til å delta på den 26. Comicon i Napoli?

