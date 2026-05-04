Comicon Napoli avslutter sin 26. utgave med over 183 000 besøkende og nesten 500 spesialgjester

Comicon Napoli 2026 avsluttet i går sin 26. utgave, og bekreftet dermed sin status som Sør-Europas mest populære popkulturevent. Årets tall er strålende: over 183 000 besøkende mellom torsdag 30. april og søndag 3. mai. 480 spesialgjester, både fra Italia og fra hele verden. De fleste av dem har dukket opp foran Gamereactors kamera, og mer enn 20 av dem har gitt oss individuelle intervjuer, som du snart vil kunne se her.

650 arrangementer, inkludert paneler med gjestene, filmvisninger, cosplay-konkurranser, etc., samt mer enn 520 selskaper og butikker som er til stede for å bringe alt (eller nesten alt) fra verden av tegneserier, film, TV, manga, anime, asiatisk kultur, videospill, LARP og musikk. Denne utgaven av Comicon Napoli vil bli husket for besøk fra skaperen av Rat-Man, Magister Leo Ortolani, regissøren av Shonen Jump og redaktøren av Dragon Ball, Kazuhiko Torishima, og forfatteren av Vinland Saga, Mokoto Yukimura. Arrangementet feiret også med stil tilstedeværelsen av Troy Baker, Tomoyuki Tanaka, Jane Perry og Krisy Rider, i tillegg til John McGinley, Crystal Reed og stjernene i serien FROM, Catalina Sandino Moreno og Scott McCord.

Comicon Napoli har også kunngjort at det neste år vil bli en ny utgave, den 27., som finner sted mellom 29. april og 2. mai 2027, men det er ikke alt for Comicon-arrangørene i år. Neste måned, fra 26. til 28. juni, arrangeres Comicon Bergamo, som bringer den samme entusiasmen for popkultur til Nord-Italia, og som også vil presentere prominente personer som medskaperen av Dragon Quest, Yūji Horii.

