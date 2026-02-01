Comicon Napoli XXVI bekrefter flere artister: Vinland Saga-skaperen Makoto Yukimura, Sara Pichelli fra Marvel Comics og flere!

HQ

Vi fortalte deg nylig om Comicon Napoli 2026 og de første bekreftede gjestene her. Nå kommer vi med ny informasjon som hever lista enda høyere for dette arrangementet, med noen av de mest prominente personene i underholdningsverdenen.

I tillegg til prominente skikkelser som Kazuhiko Torishima, Koji Igarashi, Don Rosa, Alex Maleev og Troy Baker, blant andre, kan vi nå bekrefte følgende :



For første gang i Italia vil Makoto Yukimura, den legendariske japanske mangakaen, presentere den siste utgaven av sin tjue år lange mangaserie Vinland Saga.



Den britiske tegneserieskaperen Liam Sharp, Eisner Award-nominert for StarHenge, den episke sci-fi-fantasy-sagaen basert på legenden om Merlin



Den serbiske tegneseriemesteren R.M. Guéra



Fra Italia, Marvel-tegneserieskaper Sara Pichelli (gå ikke glipp av vårt intervju med Sara på Comic Con Málaga 2025) og illustratør Simone Bianchi



Dario Moccia, Davide Masella, Agnese Innocente med Tomodachi Press



Sangeren og rapperen Caparezza blir hovedperson på den første utstillingen dedikert til Orbit, tegneserieromanen som ble utgitt sammen med hans hitalbum med samme navn - årets mest solgte plate i Italia



Den internasjonalt anerkjente cosplayeren og mesterhåndverkeren Yugoro



og en konsert med den ikoniske italienske anime-sangeren Giorgio Vanni



Kommer du til å delta på dette arrangementet? Hvem ønsker du å invitere?