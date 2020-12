Coming 2 America virker da faktisk artig i sin første trailer

Du ser på Annonser

En rekke klassiske filmer har fått oppfølgere eller remaker de siste årene, men få kan skryte på seg å vente så lenge som den kommende Coming to America-oppfølgeren. For den 5. mars, nesten trettitre år etter originalen, kommer filmen med det fantasifulle navnet Coming 2 America til Amazon Prime Video, og i dag har vi endelig fått den første traileren som bekrefter at en rekke skuespillere er tilbake sammen med noen nye, kjente fjes. Humoren virker ikke å ha endret seg mye heller. Både på godt og vondt.