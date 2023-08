Command & Conquer tribute Tempest Rising er nå tilgjengelig som demo.

HQ

Alle som har hatt glede av Westwoods ikoniske sanntidsstrategispill opp gjennom årene, kan selvfølgelig se alle likhetene som det kommende Tempest Rising fra Slipgate Ironworks kaster i retning av Command & Conquer. Ikke minst nå som det har blitt rullet ut i form av en demo. Vi får en forsmak på spillets første enspilleroppdrag, og her i redaksjonen laster vi ned demoversjonen akkurat nå. Du kan laste ned demoen her!

Fra den offisielle Steam-siden:

Klassisk RTS-action møter moderne produksjon og ytelse i Tempest Rising. Inspirert av de store RTS-spillene fra 90- og 00-tallet, tilbyr Tempest Rising et klassisk sanntidsstrategispill med basebygging i et moderne krigsscenario med en alternativ historie. Spillet har tre unike fraksjoner med hver sin tilnærming til kamp og økonomi, noe som åpner for en rekke ulike strategier for alle typer spillere, kart med nøytrale bygninger som skal erobres og nøytrale befolkninger som skal overvinnes.

Spillet er dyptpløyende med fokus på strategi der dyktighet belønnes, og de innebygde tilpasningsmulighetene gjør at spillerne kan tilnærme seg spillet på sin egen måte, både i enkelt- og flerspillermodus. Ta på deg rollen som sjef for de svært mobile og avanserte fredsbevarende styrkene til Global Defense Forces eller det mektige og desperate Tempest Dynasty i to kampanjer med 15 oppdrag hver, der du kan tilpasse hæren din for hvert oppdrag. Begge hærene har et felles mål: å forstå og kontrollere de mystiske, men gunstige Tempest-rankene som vokser ukontrollert over den krigsherjede planeten Jorden. Men andre farer lurer i mørket, etter hvert som Tempests opprinnelse avsløres.