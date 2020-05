Du ser på Annonser

Det er en god grunn til at nettopp Command & Conquer-serien har en meget kjær plass i mange RTS-fans hjerter. Westwood Studios Dune II skapte en noe nær ikonisk plattform den gang, men det aller første C&C-spillet, som i visse kretser kjennes som Command & Conquer: Tiberian Dawn, hadde den mer ekte settingen som gjorde at spillet traff et langt bredere, globalt publikum. Det originale spillets mekaniske oppsett, som kanskje i dag ser nesten primitivt ut, var en strategisk toru-de-force, som sendte bølger gjennom bransjen, og vi merker stadig effekten av dets innflytelse den dag i dag.

Det hjalp så sannelig at Westwood stort sett øyeblikkelig kunne bygge videre på Tiberian Dawns originale suksess bare ett år senere med det første Red Alert, en etterfølger som tok den ellers ganske grønne serien i en ny retning ved å tilføye muligheten for å lage sine egne baner, og dessuten tok den også FMV-morsomhetene til et nytt nivå. Command & Conquer har omfavnet sin egen klisjépregede fortelling fra starten av, og det med å ikke ta seg selv altfor seriøst har uten tvil hjulpet serien til å bli en av de mest veletablerte faste søylene innenfor RTS-sjangeren. Men tross introduksjonen av nye, innovative funksjoner og et hav av etterfølgere, så bare døde serien. Det var som om man våknet en dag, så var den bare borte vekk.

Men nå er den altså tilbake, for i en tid dominert av remasters og remakes, så er dette et perfekt tidspunkt for serien å vende tilbake. Det er presis hva EAs Jum Vessella har snakket med oss om tidligere denne måneden, hvor vi så Command & Conquer Remastered Collection i aksjon. Det er Petroglyph som håndterer utviklingen med støtte fra Lemon Sky Studios, men særlig Petroglyphs involvering er signifikant, da det faktisk er studioet som reiste seg fra asken av Westwood, som EA som kjent la ned for en del år siden.

Vessella startet presentasjonen med litt grunnleggende informasjon, så la oss starte der. Command & Conquer Remastered Collection er en forsiktig oppdatering av seriens to første spill, altså Tiberian Dawn og Red Alert, og de fås sammen (uten mikrotransaksjoner overhodet) på PC den 5. juni for $20, og samlingen kommer både på Steam og via Origin. Så langt så godt.

Spillenes community er et av prosjektets mest avgjørende deler, og sånn har det vært helt fra starten av. Faktisk løftet de sløret for spillet i 2018 før de overhodet hadde gått igang med det, fordi det var avgjørende å få den mest hardkokte fansen om bord før utviklingen reelt sett kunne starte. De jobbet etterfølgende med en liten gruppe av erfarne spillere, som de kalte deres "Community Council", og det har gjennom hele prosessen vært åpen dialog mellom utviklerne og spillets fans i løpet av de siste 18 månedene. Vessella selv kaller prosessen for "an amazing collaborative back and forth".

"We've tried to find every opportunity to pour passion into the project," fortalte Vessella, og forklarte deretter hvordan de har forsøkt å bevare ånden fra de originale spillene, samtidig med at de introduserer subtile moderne funksjoner til spillets ryggrad. Eksempelvis har de gjenoppbygget multiplayer-delen fra bunnen av, og har skapt en ny og mer dynamisk brukerflate. Dessuten har de laget et galleri fylt med bilder og klipp, som har som mål å bringe spillerne bak sceneteppet. Det hele handler om å gjøre spillene spillbare i 2020, samtidig med at de vil holde fast i spillets ånd.

Og så fikk vi lov til å se gameplay, og vi startet med å se nærmere på et av mine absolutte favorittspill fra 90-tallet, nemlig Command & Conquer: Red Alert. De har først og fremst fokusert på å fastholde samme essens her, men alt kan nå oppleves i en høyere oppløsning, som du selv kan slå av hvis du vil ha den originale estetikken også. Utover det har Petroglyph også restaurert og gjenopptatt originale lydeffekter og musikk, og selve syv timers Frank Klepacki-komponert musikk fremstår nå knivskarp mens man spiller. Ikke bare det, det er også en håndfull musikkstykker du aldri har hørt før.

Det gameplayet jeg fikk se kom fra starten av Red Alert-kampanjen, hvor karakteren Tanya, som alltid, befinner seg forrest på slagmarken med sine to pistoler, og spiller sin overspilte rolle til perfeksjon. Under demoen fikk jeg og vite at den originale kildekoden ble brukt som baseline i selve produksjonen av denne restaurerte opplevelsen. Dog har gjenoppbyggingen rundt dette antikke fundamentet vært ganske omfattende, særlig når det kommer til det grafiske, og restaureringen gjør at man kan zoome mye mer ut enn man kunne tidligere. Det er dog når man zoomer inn at man får et bedre helhetsbilde av alle de små endringene som introduseres her, som gir spillet et nyere preg.

Når det kommer til den nye brukerflaten har de skapt en ny startskjerm, og tilbyr nå mer dyptgående analyse av ens prestasjon etter hver kamp, men de har også bygget en helt nå såkalt "side-bar", som gir et bedre overblikk over ens muligheter. Dette var blant de mest ønskede tilføyelsene fra det såkalte "Community Council", og denne byr nå på 18 plasser, såvel som nye hotkeys og tooltips.

Men mye forblir også gammelt, og det er masser av moderne mekanikker Petroglyph med vilke ikke har implementert, som "Attack Move", som gjorde det for lett å overvelde AI-kontrollerte fiender. Derfor må du manuelt velge hva du vil angripe, presis som du måtte tilbake i 1995. Det er dog også ganske fundamentale endringer å finne her, som nye kontrollmuligheter, manipulerbart spilltempo og flere tilpasningsmuligheter. Multiplayer forblir dog uten de store endringene.

Etter en kort titt på Red Alert fikk jeg gå videre til Tiberian Dawn, spillet som startet det hele for 25 år siden. Alle oppdragene er her, inklusiv de varierende oppdragene som oppstår i det kampanjen splitter i flere deler, pluss samtlige oppdrag som ble tilføye gjennom flere utvidelser. Det er dog nå mulighet for Mission Select, hvor du kan se din fremgang, og hvor diverse statistikker fra dine kamper spores og lagres.

FMV (eller Full-Motion Video) er en stor del av C&C-sjarmen, og det er også forbedringer å nevne på denne fronten. Teamet fant faktisk en rekke gamle videotaper med de originale skuespillerprestasjonene på, men disse var i for lav oppløsning, så de designet en algoritme som har oppskalert og forbedret den visuelle kvaliteten.

Til sist støtter spillet også mods, og det har Petroglyph hatt stort fokus på hele veien gjennom utviklingen. De håper på å kunne skape et lidenskapelig følge gjennom introduksjonen av en redesignet Map Editor, som gjør verktøyene bedre og lettere å forstå. Det kommer også friskt innhold til denne etter hvert, og de håper også å skape en e-sportsscene til sist.

Det er tydelig at Petroglyph har formet Command & Conquer Remastered Collection med masser av kjærlighet til de originale spillene, og med et konstant øye for hva spillets mest hardkokte fans ønsker seg av en remaster. Vi må vente å se til den 5. juni om de kommer helt i mål, men man kan ikke si at de ikke har tenkt over sakene.