Command & Conquer Remastered slippes i juni

EA kunne endelig bekrefte at de jobbet med å pusse opp Command & Conquer: Tiberian Dawn, Command & Conquer: Red Alert og de tre utvidelsene deres Covert Ops, Counterstrike og The Aftermath i 2018, men du skal ha fulgt utviklingen ganske nøye for å ha fått med deg hvordan ting har gått. Heldigvis er ikke dette et dårlig tegn, for etter å stadig ha fått tilbakemeldinger fra fansen er remaster-pakken snart klar for lansering.

Petroglyph har nemlig gitt oss en ny trailer som ikke bare viser de klassiske spillenes oppgraderinger med en bildeoppløsning på opptil 4K, en modernisert utgave av Frank Klepackis lydspor, forbedrede menyer, nye multiplayerelementer og mer, men avslører også at Command & Conquer Remastered Collection vil lanseres på Steam og Origins den 5. juni.