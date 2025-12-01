Commodore 64 gjør comeback

HQ

Hvis du var en aktiv gamer i 1980-tallets gullalder, husker du utvilsomt Commodore 64, som var et av de virkelig dominerende formatene på den tiden. Det fantes både enklere og dyrere versjoner av den, og denne modellen hadde akkurat den rette balansen mellom pris og ytelse, og ble solgt i rundt 20 millioner eksemplarer.

Dette er selvsagt nok til at mange har gode minner fra enheten, og det finnes fortsatt et levende miljø av folk som lager spill og programmer for den. Det er imidlertid ikke lett å få tak i en enhet i god stand, ettersom produksjonen opphørte for over 30 år siden. Heldigvis er det nå en endring på vei.

Det har lenge vært rapportert at Commodore-sjef Christian "Peri Fractic" Simpson var i ferd med å starte produksjonen av den klassiske enheten, men ingen har egentlig våget å ta seieren for tidlig. Inntil nå.

Den offisielle Commodore-kontoen har kunngjort på Instagram at produksjonen ikke bare er i gang, men Peri Fractic gir også en kort oversikt over designet, avslører hva som kommer i esken (inkludert klistremerker og et kassettbånd med rundt 100 spill), og viser frem noen hauger med allerede monterte Commodore 64 Ultimate-enheter.

Den er selvfølgelig fullt kompatibel med alle spill og alt originalt tilbehør, men har likevel en rekke nye funksjoner, blant annet støtte for Ethernet, Wi-Fi og HDMI. Det er også verdt å merke seg at den har mer RAM, men er fortsatt en gjenskapt enhet og er derfor ikke en emulering eller lignende.

Enhetene koster fra 300 dollar, og hvis du bestiller nå, er levering forventet i februar eller mars. Les mer om Commodore 64 Ultimate og unn deg selv en på denne lenken.