Commodore Amiga: et visuelt kompendium

Bitmap Books' hyllest til den mest karismatiske hjemmedatamaskinen på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet - Commodore Amiga - er en av de bøkene du åpner "bare for å kikke", og en time senere er du fremdeles der, badet i scanlines og kobberlistemagi. Det er nostalgiteknikk, men utført med smak og omtanke. Ideen er enkel og ærlig talt uimotståelig: kuratere Amigas største hits og presentere dem som galleristykker. Over omtrent 420 sider setter kompendiet søkelyset på mer enn 140 titler med oppslag i full størrelse - lasteskjermer, tittelbilder, bilder fra spillet - sammen med korte kommentarer og sitater fra folkene som faktisk bygde epoken. Det er som en hvem-er-hvem av legender: R.J. Mical, Sid Meier, Ron Gilbert, Julian Eggebrecht, Dave Gibbons og mange flere. Resultatet er en spennende bok som også fungerer som en backstage-tur.

Produksjonsverdiene er (som alltid) i toppklasse, og du får en innbundet bok trykt litografisk på papir av høy kvalitet, slik at de fete pikslene ikke blir til grøt, og neongløden fra Amiga-paletten kommer virkelig til sin rett. Designet er smakfullt - rent rutenett, sjenerøse hvite mellomrom, typografi som ikke er i veien - slik at kunsten kan puste. Det er den rette tilnærmingen for en maskin som kulturelt sett handlet om tingenes utseende og følelse. Å behandle det visuelle som artefakter er ikke pretensiøst her; det er nettopp poenget. Dessuten kollapser ikke boken i en rå skjermdump. Mellom oppslagene får du raske innslag om Amigas tilblivelse, et respektfullt nikk til demoscenen (plattformens uoffisielle OL), og profiler og intervjuer som knytter forbindelsen mellom studioene og spillene de leverte. Du vil støte på de store navnene - Cinemaware, DMA Design, Factor 5, Sensible Software, System 3, Team17 - i tillegg til kunstnerportretter som gir ansikt til pikslene du vokste opp med.

Utvalget er både forutsigbart og perfekt. Selvsagt er de store slagerne her - Another World, Cannon Fodder, Speedball 2, Lemmings, The Secret of Monkey Island, Shadow of the Beast, Frontier: Elite II, Worms - og de får plass til å utfolde seg. Mange av bidragene er dobbeltsider, noe som høres overbærende ut helt til du ser hvor bra et skarpt Lotus Turbo Challenge 2-bilde ser ut når det ikke er kvalt av marginer. Hvert oppslag er som en museumsplakat for en digital artefakt: et kunstverk, et smart sitat, kanskje noe du ikke visste, og så videre til neste minne. En av de virkelige gledene er å høre direkte fra menneskene som fikk disse tingene til å synge. Intervjuer med Dan Malone, Andrew Morris, Henk Nieborg, Tobias Richter og Jim Sachs gir boken struktur og krigshistorier, og et forord av Sensible Softwares Stoo Cambridge slår an tonen med akkurat den rette mengden swagger. Hvis du noen gang har diskutert om Bitmap Brothers hadde den beste art direction i bransjen (det hadde de), er disse stemmene ren kattemynte. De sørger for at boken ikke blir et stumt galleri, men en samtale.

Bitmap Books har også holdt kompendiet i live gjennom opptrykk i stedet for å fryse det ned i rav. Med denne senere utgaven har de lagt til noen nye spillbeskrivelser, merket bidragsyternes roller tydeligere, og til og med gitt Dune et eget oppslag. Det er en "levende bok"-tilnærming som behandler Amigas arv som et pågående restaureringsprosjekt: klassisk chassis, nye deler, samme sjel. Det er en smart måte å betjene nykommere på uten å støte fra seg purister. Boken er ikke en tett, definitiv Amiga-historie eller en akademisk gjennomgang av hver eneste designbeslutning i hver eneste klassiker. Hvis du vil ha en narrativ historie, finnes det andre kaninhull. Dette er en kuratert utstilling med en klar tese: feire kunsten og fange følelsen. Denne begrensningen er en styrke. Det holder tempoet høyt, sidene er oversiktlige og helhetsopplevelsen er farlig lett å bla i.

Du får også et herlig øyeblikksbilde av hvor merkelig og mangfoldig plattformen var. Det ene øyeblikket er det elegant sci-fi (Turrican II), det neste er det knasende sport (Sensible World of Soccer) eller uhyggelige eventyr (Loom, Beneath a Steel Sky), og så, pang, herlige rariteter som Moonstone. Flipperspillene skinner som farget glass. Filmatiske plattformspill spankulerer rundt med rotoscopet stil. Variasjonen minner deg om at Amiga ikke bare var "et PC-alternativ"; det var en egen kultur med sitt eget, sprudlende audiovisuelle språk. Selvfølgelig kan du pirke på noe. Amigas bibliotek er gigantisk og idiosynkratisk, så det er ikke sikkert at ditt personlige dypdykk kommer med på listen. Noen få oppslag er mer dekorative enn opplysende, og av og til vil du ønske deg et nytt avsnitt om en særegen favoritt. Men jeg vil heller gi kunsten plass enn å stappe inn mer tekst og miste stemningen. Tilbakeholdenheten tjener oppdraget.

Samlere vil bry seg om bokens opprinnelseshistorie, og den er god. Den første utgaven kom i 2015 etter en stormende Kickstarter-aksjon som knuste finansieringsmålet, en fin påminnelse om hvor sterkt Amiga-fansen fortsatt stiller opp. Dette DNA-et forklarer hvorfor boken føles både polert og personlig - som et fanprosjekt som har blitt profesjonelt. Amiga-miljøet har alltid vært halvt garasjeband, halvt designstudio; dette bindet kanaliserer den energien uten unnskyldning. Så hvem er den for nå? Hvis du har eid en Amiga, vil kompendiet detonere minnepalasset ditt: Klakkingen av tankmusen, lukten av disketter, dopamintreffet når en Psygnosis-logo blusset opp. Hvis du ikke gjorde det, er det likevel et ypperlig krasjkurs i en plattform som i det stille har påvirket alt fra action-RPG-er på PC til sportsspill på konsoll og dagens "indie pixel art"-estetikk. Som referansemateriale for skribenter, kunstnere og utviklere er den gull verdt - hundrevis av eksempler på fargeteori, brukergrensesnitt, sprite-design og box-art-trender, alt samlet på ett sted.

Commodore Amiga: a visual compendium klarer balansen mellom kaffebords-glam og meningsfull kuratering, og den gjør rett for en maskin som fortjente flere seiersrunder i mainstream enn den fikk. Enten du kjøper den for å gjenoppleve Speedballs storhetstid eller for å vise yngre kolleger hvorfor Lemmings hersket på lekeplassen, så leverer den varen. Hvis retrospill er din greie - og spesielt hvis Amiga er din gamle flamme - er dette et uunnværlig tilskudd til hyllen.