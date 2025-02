Commonwealth krever løslatelse av ugandisk opposisjonsleder

HQ

Commonwealth har i en uttalelse oppfordret Uganda til å løslate opposisjonsleder Kizza Besigye, og hevder at den langvarige fengslingen av ham undergraver demokratiet og menneskerettighetene i landet.

Besigye, som lenge har kritisert president Yoweri Museveni, har tilbrakt nesten tre måneder i militær varetekt, blant annet anklaget for ulovlig våpenbesittelse. Hans sultestreik, som nylig førte til en kortvarig sykehusinnleggelse, har forsterket bekymringene for hans helsetilstand og gitt næring til offentlig opprør.

Mens Commonwealth uttrykte en sjelden kritikk av et medlemsland, avfeide Museveni Besigyes protest som et forsøk på å vinne sympati for kausjon. I mellomtiden eskalerte spenningen da politiet arresterte aktivister som krevde Besigye løslatt, og opposisjonsfiguren Bobi Wine rapporterte at broren hans var bortført av bevæpnede menn. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Uganda vil reagere på det økende presset.