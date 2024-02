Community sitt filmmanus er "nesten ferdig"

Tidligere denne måneden ga Donald Glover oss en tidlig indikasjon på handlingen i den kommende Community -filmen, som inkluderer Abed som lager en film under en gjenforening på Greendale Community College. Nå sier regissør og manusforfatter Dan Harmon at manuset nesten er ferdig:

HQ

"Jeg kan bekrefte Donald Glovers rapport om at jeg fortalte ham at manuset var ferdig, men jeg vil også si at Donalds kilder er så upålitelige fordi manuset alltid er 'nesten ferdig'. Hva kan jeg si om den - den utspiller seg på campus på Greendale Community College. Jeg er kjempespent på det, og vi er nesten ferdige."

Community-filmen er en fortsettelse av TV-serien, som ofte har fått skryt for å være smart skrevet og bryte den fjerde veggen. I serien sa karakteren Abed at serien ville ende opp med å få "seks sesonger og en film", men serien ble lagt ned av NBC etter sesong fem. Heldigvis plukket Yahoo den opp i 2015, og den fikk til slutt en sjette sesong. Nå som filmen kommer, har Abeds profeti gått i oppfyllelse - og fansen har endelig fått det de har bedt om.

Takk til Variety