Como 1907 slår ut Napoli og kvalifiserer seg til semifinalen i Coppa Italia etter 40 år

Como 1907 slo ut Napoli, forsvarende mestere av Scudettoen, på hjemmebane i Coppa Italia-kvartfinalen, en kamp som ble avgjort på straffesparkkonkurranse. Martin Baturina scoret først for Como, men Antonio Vergara, Napolis egenfødte spiller, som har scoret tre mål de siste to ukene, hvert i en annen turnering (Champions League, Serie A og Coppa Italia), utlignet til 1-1.

Deretter fulgte 16 straffespark totalt i straffesparkkonkurransen. Napolis Romelu Lukaku og Stanislav Lobotka bommet på sine skudd, og Como kvalifiserte seg til Coppa Italia-semifinalen for første gang siden 1986.

Klubben fra Lombardia, som har klatret tilbake fra ikke-profesjonell fotball etter å ha blitt degradert til Serie D med manager Cesc Fábregas, fortsetter å være åpenbaringen i italiensk fotball: sjetteplass i Serie A (noe som ville gitt dem tilgang til en plass i Conference League) og nå semifinalist i Coppa Italia. Den eneste andre gangen de nådde semifinalen i den italienske cupen, i 1986, ble de slått ut av Sampdoria. Como møter Inter Milan i en semifinale med to kamper.