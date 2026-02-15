Comos manager Cesc Fábregas skjeller ut Álvaro Morata offentlig etter et rødt kort: "Jeg forventer mer av ham"

HQ

Álvaro Morata, spansk spiss som for tiden er utlånt fra Milan til Como 1907, har fått en offentlig utskjelling av sin manager Cesc Fábregas etter 1-2-tapet for Fiorentina, der Morata ble utvist i det 89. minutt etter å ha mottatt to gule kort etter hverandre etter å ha falt for provokasjoner fra en rival.

Morata ble vist et gult kort, og en rival fra Fiorentina kranglet med spanjolen. Morata dyttet ham, noe som førte til at han fikk et nytt og unngåelig gult kort. For Fábregas var det uakseptabelt.

"Provokasjoner er en del av fotballen. Den som ikke tåler provokasjoner, bør gjøre noe annet. Han er en erfaren spiller, jeg forventer mer av ham, for grensen mellom å vinne og tape er veldig hårfin. Jeg liker ikke unnskyldninger. Vi må spille vårt eget spill; hva andre sier bør ikke ha noe å si for oss", sier Fábregas.

Como fikk et tilbakeslag få dager etter å ha slått Napoli i Coppa Italia, og kvalifiserte seg til semifinalen for første gang på 40 år. Comos ambisjoner i Serie A er å ende blant topp 6 og sikre seg en europeisk plass, og de ligger for øyeblikket på sjuendeplass med 41 poeng bak Atalanta (41) og Roma og Juventus (46).