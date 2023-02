HQ

Det er trygt å si at Company of Heroes 3 er et av de mer etterlengtede RTS-spillene i 2023, spesielt for fans av 2. verdenskrig-inspirerte spill. Relic Entertainment skapte videospillhistorie med den første Company of Heroes i 2006 og har nylig stått bak gjenopplivingen av et annet klassisk RTS-spill, Age of Empires IV. Selv om jeg faktisk har blitt litt skuffet over arbeidet deres med sistnevnte spill, er min erfaring med å spille Company of Heroes 3 for denne anmeldelsen veldig positiv.

Mens de to første Company of Heroes lekene fant sted på vestfronten etter landgangen i Normandie og østfronten under 2. verdenskrig, handler Company of Heroes 3 om den nordafrikanske og italienske fronten mellom omtrent 1942 og 1944. De fire spillbare fraksjonene representerer styrkene som er involvert i denne konflikten: amerikanske styrker, britiske styrker, tyske Wehrmacht og tyske afrikakorps. Andre nasjoner som historisk var involvert er representert annerledes: britene kan også stole på Commonwealth-tropper, inkludert Gurkhas og indiske styrker, mens Deutsches Afrikakorps-fraksjonen kan kalle inn italienske eliteenheter og rustninger for støtte.

Spillet inneholder en gammeldags enkeltspillerkampanje som spilles som Afrikakorps, men en av de store nyhetene i dette spillet er tillegget av en "dynamisk" enkeltspillerkampanje. Når du spiller som de allierte, lar det dynamiske kampanjekartet deg flytte enheter og fange bosetninger på et turbasert kampanjekart som ligner på Total War-spillene. Når en kamp følger, kan du velge å enten automatisk løse eller kjempe den selv i en kjent sanntidskamp. Relic har helt klart lagt ned en innsats for å gjøre dette til en mangefasettert opplevelse, som setter deg i spissen for en alliert styrke som lander i Sør-Italia, med erobringen av Roma som sitt endelige mål. I sin essens kontrollerer du selskaper, for eksempel et British Indian Artillery-selskap eller et US Airborne-selskap, mens kampanjehistorien gir deg et dynamisk sett med mål.

Historien er diktert av strategiske valg du tar. På den ene siden er det en amerikansk general som hele tiden presser på for handling og holder fart, mens på den andre siden er det en britisk general som favoriserer en mer forsiktig tilnærming. Det avhenger av hvilke råd du velger å følge hva målene dine vil være, for eksempel å fange tilstøtende regioner først eller umiddelbart slå på en viktig havn eller flyplass, noe som kan tillate deg å anløpe nye selskapstyper. Etter en stund blir forespørsler fra den italienske motstanden lagt til for enda mer strategiske valg. Systemet gir faktisk en dynamisk kampanje som er forskjellig på hvert forsøk, fordi hvert valg betyr noe. De er også viktige på slagmarken: På et tidspunkt bestemte jeg meg for å avvente et bombardement før jeg angrep et oppgjør. Neste sving da jeg falt ned i kamp, hadde tyskerne forberedt stillinger. Det er klart med en gang at jeg ville ha spilt en annen kamp hvis jeg hadde ladet inn med en gang.

Selv om ideen bak den dynamiske kampanjen er fin, får den meg til tider til å føle at jeg bare klikker på ting og går steder bare fordi jeg skal. Selv om det visuelt ligner på et Total War-kampanjekart, tilbyr ikke Company of Heroes 3 samme grad av frihet til å gjøre det du vil. Og som i Total War spill er AIs kompetanse viktig. Dessverre opplevde jeg noen problemer her. Under et (skriptet) tysk motangrep ved Salerno fikk jeg beskjed om å forberede meg på det verste. Det tyske panserselskapet satt imidlertid bare passivt ved siden av Salerno i et par svinger. Jeg endte opp med å drepe den med marinebombardementer som du kan ringe inn, og moppet den opp med en rask auto løse kamp. Dette kunne ha vært en enkelt hendelse, fordi andre ganger angrep AI og trakk seg tilbake normalt.

Jeg vil derfor ikke si at den dynamiske kampanjen er høydepunktet i Company of Heroes 3 for meg. Fordi spillet er mye sterkere i de områdene hvor serien var god til å begynne med. Og det er sanntidskampene. I et karakteristisk system som også brukes i Dawn of War-serien, dreier kampene seg om å fange viktige områder på kartet. Disse områdene gir arbeidskraft, ammunisjon og drivstoff for å kjøpe flere enheter. I tillegg vinnes en kamp av den siden som scorer flest seierspoeng, som også avhenger av visse områder under din kontroll. Basebygging er begrenset til bare å bygge høyere lagdelte strukturer for å kalle inn stadig kraftigere enheter. Dette gjør at spillets tempo kan gå fra innledende trefninger, til et punkt med (pansrede) angrep midt i spillet og til slutt spesialiserte enheter for å avgjøre kampen.

Seier på et av kartene 1v1, 2v2, 3v3 eller 4v4 krever en forsiktig balansegang. Det er mange forskjellige enheter til din disposisjon, og hver teller eller forsterker en bestemt annen enhet. Du kan kanskje ta et fangstpunkt med lett infanteri, men det avhenger da av hvilke enheter fienden din sender inn for å bestemme hvilke motenheter du skal produsere som forsterkninger. I tillegg til å kalle inn ting som maskingevær, bombekastere og flammekasterenheter, er det også mulig å konstruere feltforsvar ved hjelp av ingeniører. Det er imidlertid alltid en grense for befolkningen din, så du blir hele tiden holdt på tærne om hvilken enhet du trenger, hvilke teknologier du skal undersøke og hvordan du bruker poeng på Battlegroups, med disse som et nytt tillegg, som lar deg kalle inn spesialiserte enheter som elite infanteri eller tank destroyers.

Å spille mot AI i enkeltspillerkampanjene var vanligvis ikke så vanskelig for meg. Men i trefningsmodusene slet jeg selv når jeg møtte den enklere AI-innstillingen hver gang. Det er rett og slett mange ting som skjer samtidig, inkludert å administrere ressursene mine og finne de riktige tellerenhetene. Jeg kaller ofte fortsatt inn maskingevær for å motvirke fiendtlig infanteri, når fienden allerede har med seg pansrede biler. Jeg forestiller meg at for spillets flerspiller er det viktig at spillerne matches godt etter ferdighetsnivå, ellers vil ikke begynnende spillere ha det hyggelig.

Bortsett fra Battlegroups, er ingen av de ovennevnte faktisk nye for Company of Heroes. Det finnes imidlertid en liste over forbedringer sammenlignet med Company of Heroes 2. Enhetene beveger seg feilfritt over kartet, og hopper automatisk over hindringer nå. Pansrede kjøretøyer har nå også en sidepanserberegning, noe som betyr at posisjonering blir viktigere. Videre er det mulig å slepe kanoner for raskere omplasseringer, og infanteri kan nå ri stridsvogner for å komme raskere til nye stillinger. Også miljøødeleggelsessystemet er forbedret, noe som er tydelig synlig i spillet. Granatnedslag, treff av stridsvogn- eller artillerigranater og kjøretøy i bevegelse etterlater svært realistiske merker på slagmarken. En pistol skyting på et vindu i et hus vil bare skade det bestemte vinduet, for eksempel. Disse tingene tar ganske enkelt Company of Heroes til neste nivå.

Når jeg utvider det visuelle, må jeg bemerke at det er mange detaljer i den nye spillmotoren og et forsøk på å gjøre enhetene historisk nøyaktige. Det er indisk infanteri iført turban og italiensk Bersaglieri infanteri med sine karakteristiske svarte fjær, for eksempel. Jeg blir stadig underholdt av spillets grafikk når jeg spiller, fra å se skudd og eksplosjoner til detaljene på hus, kjøretøy og enheter. Et annet nytt tillegg er muligheten til å bryte hus for å rydde ut fiendens infanteri. Denne evnen kommer også med en fin animasjon av troppen din som plasserer seg ved bygningens dør, tvinger den og går inn mens du avfyrer våpnene sine. Det er en godbit å se, egentlig.

Det er litt synd at kameraet ikke lar deg zoome inn veldig nær for å observere handlingen bedre, eller for å zoome ut for den saks skyld. Mange ganger skulle jeg ønske jeg kunne zoome ut mer for å holde oversikt over alt som skjer. Og på en siste kritisk tone: spillets bakgrunnsmusikk kan til tider bli ganske repeterende. Det ser ut til å være enten stille, eller den samme håndfull spennende låter som spilles om og om igjen.

Company of Heroes 3 er et gjennomtenkt og visuelt fornøyelig spill som føles veldig likt forgjengerne, men legger til mange forbedringer og et helt nytt krigsteater med middelhavstema. Det er mer enkeltspillerinnhold enn noensinne, med en åtte-oppdragskampanje som Afrikakorps i Nord-Afrika og en dynamisk kampanje spilt som de allierte som erobrer Italia. Men etter min mening den største grunnen til å spille Company of Heroes 3 kommer til å være dens store potensial for multiplayer. Det vil uten tvil være en utfordring å bli god i dette spillet online, og jeg håper at multiplayer matchmaking vil ta hensyn til forskjellige ferdighetsnivåer. Imidlertid er det vakre enheter, mange kampeffekter og (ødeleggbare) miljøer å observere mens du jobber med å forbedre ferdighetene dine.