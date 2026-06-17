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Company of Heroes 3: Dare & Destroy er den nyeste nedlastbare innholdspakken til dette krigsstrategispillet. Det er en stund siden jeg spilte Company of Heroes 3, men serien har alltid hatt en spesiell plass i hjertet mitt. Det som virkelig skiller serien ut, er hvor nær soldatene du kommer, de fantastiske animasjonene når troppene søker dekning eller beveger seg, og stemmeskuespillet som gir opplevelsen liv på en måte som andre lignende spill ikke gjør. Selv om lyddesignet er litt dårligere enn i tidligere spill og belysningen er litt vanskelig, ser det fantastisk ut med alle eksplosjonene. Denne gangen er det ikke kampanjene, en ny spillmodus eller flerspillermodusen jeg har fått sjansen til å se på, men fire forskjellige kampgrupper i én pakke.

I DLC-en møter du Special Service Group for britene, som fokuserer på å skape kaos bak fiendens linjer og forårsake stor skade. Du har også den franske kampgruppen Free French for USA, som gir fransk ildkraft som et supplement til dine andre styrker. Deres fokus er på forsvar og å holde fienden nede på nøye utvalgte posisjoner. På tysk side har vi Siege Breakers, og som navnet antyder, er de utmerkede til å redusere bygninger til ruiner og erobre festningsverk. African Corps har derimot fått Elite Forces; de er få i antall og koster mye ressurser, men disse troppene er av gjennomgående høy kvalitet, og i stedet for å introdusere en rekke nye enhetstyper, oppgraderer de eksisterende til nye nivåer.

Da jeg prøvde å teste evnene mot AI-en, innså jeg raskt at det var ganske mange gode evner i denne pakken.

Jeg begynte med å teste den franske kampgruppen for USA. Deres infanteri, den franske rifleavdelingen, er perfekt når de er i dekning. Jeg fant også ut at de var ekstremt mobile og kunne settes inn der de trengtes. De har nok ildkraft til å slite ned fienden i kamp. De kan også legge ut miner og bygge befestninger, noe som gjør det enklere for deg å skape et forsvarsnettverk. Du har også tilgang til jernbanebasert artilleri som du kan bruke. Disse kanonene er ikke fysisk til stede på kartet, men du kan be om et angrep hvor du vil. Dette artilleriet er ekstremt kraftig og kan ta ut nesten alt du kan forestille deg. Du har også tilgang til tårn; dette er kanontårn som påfører fiendens kjøretøy og infanteri store skader. De kan også oppgraderes til å plukke opp soldater og redde livene deres.

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Jeg likte denne kampgruppen takket være funksjoner som betongdekning, tårnreirene og Zone Rogue, som miner bestemte punkter. Du kan også velge en evne som hindrer fienden i å erobre et kontrollpunkt. Du kan også gi tårnene dine muligheten til å be om artilleristøtte. Så snart noen angriper, kan du be om artilleriangrep på fiendens posisjoner. Moroa stopper ikke der, da de også har en Char B1-stridsvogn som tåler mye skade. Jeg opplevde imidlertid at disse stridsvognene slet med å takle tysk panser i spillet. Deres rolle handler mer om å bryte gjennom befestninger og håndtere infanteri. Samlet sett er dette en sterk, forsvarsorientert kampgruppe som kan være et mareritt å møte i lagspill. Din oppgave med denne spesialiseringen er å holde fienden unna slik at andre kan påføre skade.

Det er heldig at pakken også tilbyr en motpart til den franske, hvis grunnleggende filosofi er å motvirke den. Den tyske siden har fått kampgruppen Siege Breaker. Deres oppgave er å ødelegge og rive ned befestninger som om de var laget av smør. De får hjelp av artillerioppgraderinger og nye kjøretøy. En av mine favorittfunksjoner er at de kan gjøre et kjøretøy om til en Siege Leader. Dette kjøretøyets spesialevner koster da ingen ressurser; det tåler mer skade og vil motstå mer skade. Du kan nå utstyre kjøretøyene dine med miner som plasseres rundt kjøretøyet og eksploderer, noe som ofte dreper det meste av fiendens infanteri i nærheten. I tillegg til dette har de også tilgang til Sturmtiger. Det er vanskelig å beskrive hvor kraftig denne stridsvognen er. Den river bygninger, ødelegger befestninger og sprenger det meste i lufta med ett eneste skudd. Ulempen er at det er en liten forsinkelse mellom hvert skudd som avfyres. Den mister også mobilitet, da den må lades om mens den står stille. Det er et kjøretøy du bruker i riktig øyeblikk, da den er sårbar uten støttetropper. Hvis du får den i riktig posisjon, kan du avslutte en kamp der og da.

Britene har det tøft i denne utvidelsen.

Mens jeg spilte, fant jeg også de nye infanterioppgraderingene veldig nyttige. Grenaderene dine kan oppgraderes med brannbomber, som er effektive mot infanteri i bunkere eller bygninger. Sapperne dine kan kaste mer ødeleggende bomber spesielt mot kjøretøy, og du får også tilgang til riflegranater og røykgranater for visse infanterienheter. Du kan nå utstyre grenaderene dine med flammekastere, og en av mine favoritter i spillet, Flammpanzerwagen, gjør kort prosess med infanteriet. Dette er en kampgruppe som drar nytte av kombinert våpenkrigføring, der infanteri, artilleri, stridsvogner og eventuelle luftangrep alle samarbeider. Av de fire som er inkludert i denne pakken, synes jeg dette er den kraftigste. De har fantastiske muligheter for å ødelegge bygninger, og deres evne til å rydde infanteri fra bygninger bør ikke undervurderes. De kan også skyte opp lysraketter for å forbedre sikten for både kjøretøy og artilleri. Deres svakhet er momentum; det tar en stund før de blir praktisk talt ustoppelige, og fienden må utnytte den tiden hvis de skal bremse denne slegge av en fraksjon.

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Hvis tyskerne går til motangrep mot franskmennene, er britene et svar på tyskerne. Den britiske kampgruppen er designet for å straffe spillere som ønsker å ekspandere raskt, men mangler troppene til å gjøre det. Du har nye enhetstyper og taktikker for å utmatte fienden din. Under testingen min fant jeg at dette var den vanskeligste og kanskje den mest givende av alle kampgruppene. Snikskytteren deres, som har panserbrytende evner, er en skikkelig plage for fienden å håndtere. Med denne spesialiserte enhetstypen kan du ikke bare påføre skade, men også bremse rotasjonen og skuddhastigheten til fiendens pansrede kjøretøy. Dette gjør at stridsvognene dine kan sirkle rundt fienden og skyte fra alle retninger. Det ser nesten komisk ut når du klarer dette. Infanteriet ditt har også fått oppgraderinger og kan bruke en Lewis-bombe for å ødelegge både kjøretøy og bygninger. Når den er oppgradert, fester den seg til pansrede kjøretøy og blir en skikkelig hodepine for fienden å håndtere.

Enten du kjemper i ørkenen eller i andre klimaer, er beskyttelse like viktig.

En evne jeg likte best hos britene var deres blendende granat, som kalles inn som artilleri. Den hindrer fienden i å bevege seg eller skyte i en begrenset periode, noe som gir deg muligheten til å angripe fra alle retninger. Du vil også kunne be om aggressiv luftstøtte for å hjelpe deg på slagmarken. Dette er en infanteriorientert kampgruppe med et visst fokus på støtte, noe som tvinger deg til å tenke nytt om hvordan du spiller. Dette er en kampgruppe som krever mobilitet, mye mikrostyring, og at du angriper, trekker deg tilbake og angriper igjen kontinuerlig gjennom hele kampen. Det handler sjelden om å vinne en kamp, men heller om å tømme fienden for ressurser og, i sin tur, tunge kjøretøy. Du vil sannsynligvis ikke bygge mye på slagmarken, noe som betyr at den tyske kampgruppen ikke virkelig kan bruke hele sitt arsenal mot deg. Det bør imidlertid sies at infanterifokuset gjør deg noe sårbar for deres nye fokus på flammekastere.

Sist, men ikke minst, er Elite Forces, som tilhører African Corps. Det er på en måte et svar på den britiske kampgruppen og fokuserer på en kjerne av eliteenheter. Nesten alt du bruker i denne kampgruppen utstråler kvalitet fremfor kvantitet; dette betyr imidlertid høyere kostnader og, generelt sett, mindre styrker. Et eksempel er at alle deres mellomstore kjøretøy nå kan bære sidepansring. Dette gjør det vanskeligere for fiendtlige pansrede kjøretøy i samme klasse å angripe. Enhetene dine kan nå også stige i rang til nivå fire raskere, og det er også luftstøtte som stiger i rang jo oftere du ber om den. Dette resulterer i flere fly og kraftigere angrep. Jeg likte en evne som plasserte et fly i en ventemodus over et kjøretøy; det hjalp med rekkevidden og betydde at du ikke trengte å ha speidere foran kjøretøyet.

Noen av gjenstandene i denne pakken leverer artillerigranater med utrolig eksplosiv kraft.

En annen forbedring er at du kan bytte ut kanonene på visse kjøretøy, noe som effektivt gir disse stridsvognene en annen rolle eller forbedrer deres evner. Mitt favorittkjøretøy må være Tiger Ace, som har to moduser. Den ene sikrer at alt du skyter treffer målet, og den andre lar deg jage kjøretøy og rotere tårnet raskere. I de rette hendene er dette et monster på slagmarken. Elite Forces handler om å nivåere opp tropper, administrere troppetypene dine og forbedre dem over tid. Det er den samme unike spillmekanikken som ligger bak fraksjonen, men på en måte som skiller seg fra de andre kampgruppene. Fremfor alt blir du nesten latterlig mektig over tid, ettersom troppene dine skyter, lader om, beveger seg raskere og overgår fiendens tropper. De er også briljante til å jage og finne fiender takket være mobiliteten sin.

Hvis du liker disse elementene, kan dette være et verdifullt pakke; den gir imidlertid ikke noe innhold til kampanjene. Du betaler ganske enkelt for å få flere unike spesialiseringer for eksisterende fraksjoner, med ekstra troppetyper, ferdighetstrær og lignende. Min favoritt ble raskt den tyske Siege Breaker, men jeg likte også den franske takket være dens fokus på forsvar. Den britiske varianten er utrolig vanskelig, men givende, og African Corps gir deg mer av det samme, bare bedre. De har alle sine styrker og svakheter, og det er også tydelig at de er spesialisert mot hverandre. Da jeg spilte litt online mot andre spillere, viste det seg at Elite Forces og Siege Breaker ga de beste resultatene. Imidlertid spiller jeg vanligvis som disse fraksjonene, noe som sikkert er en medvirkende faktor til dette.

Tourell Towers er ingen spøk, med mindre du er forberedt med de riktige mottiltakene.

Det gikk imidlertid ikke alltid knirkefritt, og det mest utfordrende ved de britiske kommandosoldatene er mengden mikrostyring som kreves, ettersom enhetene dine er ekstremt skjøre i starten. Det hjelper ikke at du mangler både defensive og offensive evner. Av de fire fraksjonene kan jeg helhjertet anbefale tre, og jeg vil gi et lite forbehold når det gjelder britene. Selv om jeg likte deres variant, er den vanskelig å spille og krever betydelig mer av deg som spiller enn de andre for å fungere effektivt og unngå å bli overveldet. Den fungerer best i lagbaserte kamper fremfor én-mot-én.

Alle de nye eller modifiserte enhetstypene ser bra ut og gir spillet litt mer liv. Det koster imidlertid mer enn noen indie-spill, så du må virkelig spille spillet regelmessig og ønske deg mer for å få noe ut av denne nedlastbare pakken. Hvis du er usikker på om det er verdt det, finnes det nå både guider og anbefalinger å ta i betraktning. Jeg synes tre av fraksjonene gir virkelig god valuta for pengene. Den fjerde, som tilhører britene, er spennende, men krever feilfri spill av deg til enhver tid; du har sjelden noe å svare med mot fienden tidlig i kampen, og fienden har alltid noe å motvirke deg med. Derfor vil jeg kategorisere denne som en mer avansert kampenhet der du må føle deg veldig trygg på spillingen din. Hvis du liker « Company of Heroes 3 » og spiller flerspillerdelen av spillet regelmessig, er det noe å hente i denne nedlastbare pakken.

Franske stridsvogner er gode til å holde fienden på avstand og ta ut infanteri.

Det er mye å like ved denne nedlastbare pakken, men den koster nesten like mye som en fullskala utvidelse.