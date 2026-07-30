Company of Heroes 3: Final Stand

Company of Heroes 3 er en litt merkelig tittel. Relic traff ikke helt blink med Dawn of War 3, men klarte derimot å lage en fantastisk oppfølger til Age of Empires. Company of Heroes 3 er litt av et mellom barn. Det er ikke deres beste tittel i serien, men det er ikke så middelmådig som Dawn of War 3. Selv om Company of Heroes 3 har noen mindre problemer med belysning, lyd og andre aspekter sammenlignet med forgjengerne, er det et godt spill. Derfor er det flott å kunne prøve ut den neste store DLC-en, «Final Stand», som kommer i form av en bølgebasert modus for både enkelt- og to-spiller. Det finnes ikke noe annet sanntidsstrategispill på markedet som er like filmisk og menneskelig.

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Noe jeg virkelig elsker å gjøre i spillet, er å bygge forsvarsverk og holde stillingene mot overveldende odds. Dette er noe «Last Stand»-modusen introduserer. Akkurat som i den populære spillmodusen «Last Stand» fra Dawn of War 2, innebærer dette bølger av fiender du må overleve. Konseptet er enkelt: du har en base, og du kan sende ut tropper fra en bygning bak basen. Fiendens mål er å ødelegge basen, og når det skjer, vinner AI-motstanderen. Før motstanderen din når basen din, finnes det tre bunkere plassert i midten av kartet, som hver dekker en annen rute til basen din som AI-motstanderen kan ta. Du bør beskytte disse bunkersene og bygge forsvaret ditt rundt dem. På mange måter er kartdesignet inspirert av Dota, League of Legends og andre MOBA-spill. Selve spillmodusen og spillopplevelsen har imidlertid en annen karakter.

Du kan velge mellom fem nivåer, som alle er godt utformet. De spilles nesten identisk, men forskjeller i plasseringen av bygninger og lignende gir litt variasjon.

Bunkrene spiller ikke bare en rolle i forsvaret; de kan også forsterke troppene dine og helbrede skadene deres, noe som gjør hver enkelt til et knutepunkt der du og fienden ofte støter sammen. Problemet er at dette ikke fungerer som en standardkamp der du erobrer kontrollpunkter. I starten kan du bare bygge enkelte enhetstyper, og økonomien din er forhåndsbestemt. I starten har du vanligvis én infanterienhet og kan bygge en til ganske raskt. Etter hvert som kampen utvikler seg, slipper allierte fly ned kasser med sjeldnere ressurser på kartet. Hvis ressursproblemene blir akutte, er det fortsatt visse ting du kan gjøre. Det som skjer over tid, er at mellom hver av de 12 bølgene får du et valg å ta. Disse valgene omfatter helbredende strukturer, ulike kjøretøy, forskjellige typer artilleri og mye mer. Du må alltid velge mellom to alternativer, og det andre alternativet forsvinner for godt. Derfor er det viktig å velge det som passer til situasjonen og selve kampen. Jeg hadde en kamp med African Corps der de regelmessig gjennomførte luftangrep, og jeg kunne velge mellom en V1-rakett eller et luftvernvåpen som også var effektivt mot infanteri. Valget var enkelt, gitt antallet fiendtlige fly.

Du har muligheten til å spille dette scenariet som hvilken fraksjon du vil. Britene og tyskerne er etter min mening ganske sterke i dette scenariet. Det afrikanske korpset har ett problem, nemlig at deres kanskje viktigste kjøretøy – som kan tau inn vrak og reparere dem til fungerende kjøretøy – er skjult bak et valg mellom bølgene. Dette betyr at du ikke kan utnytte deres viktigste spillfunksjon fra starten av kampen. Jeg er fortsatt litt usikker på om dette er en fordel eller ikke. Fraksjonen har imidlertid tilgang til en av de sterkeste antitank-infanterienhetene fra starten av, noe som gjør ting enklere. Det er fullt mulig å fullføre spillmodusen på alle kartene på Normal-vanskelighetsgraden hvis du er rimelig dyktig, uten å være avhengig av permanente fraksjonsoppgraderinger du skaffer deg utenfor selve kampene. Det er absolutt mulig å fullføre alle de andre nivåene på egen hånd også. Jeg klarte ikke å mestre de vanskeligste nivåene. Det er et godt tegn på at jeg har mye å lære, og at spillmekanikken har virkelig dybde.

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Du kan bare velge én bonus; den andre går tapt. Av denne grunn må du velge med omhu – noen bonuser er små, mens andre kan avgjøre utfallet av en kamp.

Etter hver runde tjener du poeng basert på fraksjonen du spilte som. Disse kan brukes til å låse opp evner, økt skade og mye mer i et teknologitre ved siden av kampene. De er permanente og påvirker hvor sterk du er når du starter. Et mer fullt utviklet tre betyr at du kan holde ut lenger, påføre mer skade og gjøre flere ting enn hvis du ikke hadde gjort dette. I min versjon var det mulig å deaktivere dette hvis du ikke ønsket disse oppgraderingene. Spillmodusen føles imidlertid designet for dette. Tanken er at du skal spille dette som et frittstående spill om og om igjen. Jeg liker det; spillmodusen er vanedannende, og den er ekstra morsom sammen med venner. Den minner meg litt om hvor vanedannende modusen i Dawn of War 2 var.

En funksjon som skiller den litt fra andre bølgebaserte spill, er bossene. De rager bokstavelig talt høyt over fienden. De føltes godt balanserte; de hadde ikke unaturlig mye helse, men kan beseires ganske raskt med riktig enhetssammensetning. De har imidlertid ofte litt mer avanserte våpensystemer og er noen ganger dyktige på mer enn én ting. Dette gjorde noen av bossene spesielt farlige. I andre spill er bosser vanligvis betydelig vanskeligere å beseire. Dette er sannsynligvis et tegn på at de er ganske godt balansert på de enklere vanskelighetsgradene, inkludert Normal-modus. De blir imidlertid ikke unødvendig vanskelige selv på de vanskeligere nivåene heller. Det som kan skje, er imidlertid at visse artilleribosser eller kjøretøy kan sette seg fast utenfor grensen og skyte mot mine bunkere. Som spiller kan jeg ikke angripe fienden der.

Spørsmålet gjenstår imidlertid om dette er noe du bør sjekke ut, enten du er en erfaren «Company of Heroes 3»-spiller eller en nykommer. Jeg tror faktisk det kan være ganske underholdende for begge gruppene. Det er enkelt; det er ikke så stressende som spiller-mot-spiller-modusene kan være. Personlig har jeg alltid foretrukket spillmoduser der man kjemper mot AI-motstandere – de kan bli så utrolig kaotiske og engasjerende. Takket være at spillmekanikken er robust nok til å la flere spillere spille mange runder på en rekke vanskelighetsgrader (åtte totalt), tror jeg dette kan holde deg underholdt en stund. Det er enda morsommere hvis du spiller sammen med noen andre. Dessverre er det så overpriset at jeg synes det er vanskelig å anbefale det akkurat nå. Akkurat som resten av det nedlastbare innholdet er det for dyrt for denne tittelen, noe jeg mener er en feil.

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Ørkener, småbyer og det italienske landskapet.

For prisen får du fem kart for denne spillmodusen, fire fraksjoner (alle fra grunnspillet), 12 bølger på hvert kart, teknologitrær som er eksklusive for hver fraksjon, et nytt utseende for alle fraksjonene og 18 dynamiske hendelser. Som en sidemodus er disse utmerkede; de er underholdende både alene og med en ekstra spiller. De begrenser spillopplevelsen til kamp og forsvar av områder. Du får se bygninger rase sammen, soldater gå opp i flammer og stridsvogner eksplodere. Kjernen i spillopplevelsen er fortsatt skarp når det gjelder soldatenes animasjoner mens de løper, holder riflene sine og skifter posisjon. De beveger seg som godt animerte figurer i et førstepersonsspill. Totalt sett er det en filmisk og eksplosiv strategispillopplevelse.

Oppsummert kan jeg si med en gang at dette er bra. Det tilbyr en rekke vanskelighetsgrader og kan spilles alene eller sammen med en venn. Personlig synes jeg de bør utvide det til å støtte tre eller fire spillere etter hvert. Noen av de morsomste måtene å spille Company of Heroes-trilogien på er lagbaserte kamper. De burde utnytte dette også i denne spillmodusen. De dynamiske hendelsene gjør at hver runde føles frisk og ny, og det er generelt underholdende. Det er også en måte for alle som ikke er så ivrige etter å spille mot andre mennesker, å prøve noe nytt mot datamaskinen. Dessverre har vi ikke sett det minste tegn til en ny kampanje siden lanseringen. Det er synd, for jeg tror Company of Heroes 3 ville ha passet godt til en ekstra kampanje i stil med «Ardennes Assault» fra det andre spillet. Hvis prislappen ikke skremmer deg bort og du ønsker mer innhold til Company of Heroes 3, er dette en god pakke, selv om innholdet er litt sparsomt i forhold til prisen.

Teknologitreet er ikke spesielt stort, men hver bonus du velger kan låses opp opptil fem ganger. Hvert nivå gir deg en kraftigere versjon av den samme bonusen. Du tjener valuta, medaljer og poeng ved å spille spillmodusen.

Det finnes et nytt kosmetisk utseende du kan låse opp for hver troppetype i hver fraksjon. Du kan tjene valutaen ved å spille «The Last Stand».