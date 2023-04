Company of Heroes 3 lanseres på konsoller i mai

HQ

Mens konsollspillere sannsynligvis har ventet på muligheten til å dykke ned i Company of Heroes 3, vil heldigvis ventetiden mellom PlayStation 5 og Xbox Series-utgaven av spillet og PC-utgaven som debuterte i februar ikke være for lang, ettersom Relic Entertainment nå har avslørt at strategitittelen kommer til konsoller neste måned.

30. mai vil fans på PS5 og Xbox Series kunne sjekke ut spillet, som kommer med et tilpasset brukergrensesnitt, full kontrollerstøtte og en samling "spesialfunksjoner" som alle er designet for å tilpasse strategitittelen til en kontroller.

Dette vil selvfølgelig bli styrket av en rekke nye mekanikker og funksjoner som debuterte med PC-utgaven, for eksempel Tactical Pause som lar deg stoppe handlingen mens du planlegger fremover.

Relic og Sega har også kunngjort at forhåndsbestillinger for konsollversjonen vil starte 25. april, og at forhåndsbestillingsdatoer for fysisk kopi kan variere avhengig av region.