Company of Heroes 3s Endure & Defy DLC lanseres senere denne måneden

Relic Entertainment har avslørt neste DLC for Company of Heroes 3. Denne DLC-en lanseres om bare noen få uker, den 27. november, og regnes som Endure & Defy, og det er en pakke som vil gi fire nye kampgrupper som spillere på PC kan mestre.

DLC lanseres for $ 24.99 på Steam, DLC bringer en ny kampgruppe for hver fraksjon, med disse designet for flerspiller- og co-op / Skirmish vs. AI-modus. De fire kampgruppene vil gi hver fraksjon en ny spillestil, og de vil legge til nye enheter, franchise-favoritter og tilleggsevner som introduserer ekstra spillmekanikk.

Når det gjelder de fire kampgruppene, vil US Forces få tilgang til Italian Partisans, som bruker list og geriljataktikk for å skape kaos bak fiendens linjer. Wehrmacht vil derimot få Last Stand, som er en gruppe som bruker improvisert forsvar og ekstraordinære ideer for å påvirke slagmarken. British Forces får Polish Cavalry, som bringer med seg erfarne tropper som er designet for å knuse fienden med tunge våpen. Til slutt får Deutsches Afrikakorps Kriegsmarine , en stridsgruppe som bruker den tyske marinens styrke til å befeste stillinger og etablere forsyningskjeder.

Du kan se hver av disse kampgruppene i aksjon i traileren nedenfor, og for mer informasjon på Endure & Defy, Relic lover å dele ytterligere informasjon i løpet av de neste par ukene.