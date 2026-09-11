Company of Heroes» får en «Definitive Edition» for å markere 20-årsjubileet

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Utvikleren Relic Entertainment har avslørt at de vil feire 20-årsjubileet til Company of Heroes ved å gi ut en Definitive Edition-versjon av det ikoniske strategispillet.

Spillet kommer til PC via Steam, og målet er å lansere det en gang tidlig i 2027, selv om den eksakte og endelige lanseringsdatoen ennå ikke er offentliggjort. Det vi vet, er at denne versjonen er bygget på en «fullt oppgradert 64-biters plattform» og er designet for å støtte moderne PC-systemer, samtidig som den «bevarer kompatibiliteten med 20 års historie med brukergenerert innhold og mods.»

I tillegg kan du forvente følgende: «Spillerne kan se frem til trofast forbedret grafikk, inkludert forbedret belysning, skygger, vann og refleksjoner, forbedrede teksturer på enheter og i miljøer, forbedrede renderingsfunksjoner og økt visningsavstand for større innlevelse på slagmarken. Ytterligere forbedringer inkluderer forbedret AI, et modernisert brukergrensesnitt, støtte for rutenetttaster, forbedringer av brukervennligheten og optimalisering for bredskjerm- og ultrabredskjermdisplayer.»

Ved lanseringen vil denne utgaven av Company of Heroes inneholde alle fire fraksjoner, tre fullverdige kampanjer, tre enkeltspillerhistorier og over 50 skirmish- og flerspillerkart. Den er også laget for å vise Relic Entertainments engasjement for Company of Heroes-serien, med planer om å «investere i seriens fremtid».

Skal du skaffe deg et eksemplar av Company of Heroes: Definitive Edition neste år?