Completely Stretchy byr på sprø plattformaction i desember

Vi vet alle at desember har en tendens til å være en av, om ikke den tregeste måneden i året for lanseringer av nye videospill, ettersom de fleste utgivere har en tendens til å lansere nye prosjekter på høsten for å gi dem god tid i forkant av julehøytiden. Dette fører ofte til at desember blir en ganske ufruktbar måned, og derfor er det alltid spennende å høre at et nytt prosjekt ser ut til å komme i løpet av årets mest festlige periode.

Den 12. desember kommer Warp Digital og Dan Fergusons Completely Stretchy til PC. Spillet er et veldig unikt og tåpelig prosjekt som dreier seg om en karakter som etter et uhell på jobben får kroppen sin forvandlet til en blå, tøyelig og klissete motpart, som deretter brukes til å streife rundt på Grombi-øyene for å fange en gjeng Elektros som har rømt fra det merkelige anlegget du er ansatt ved. Unødvendig å si at du sannsynligvis ikke har spilt mange spill som Completely Stretchy.

Med tanke på at denne beskrivelsen kan være litt av en utfordring å forestille seg, kan du sjekke ut traileren for utgivelsesdatoen for Completely Stretchy nedenfor for å få et glimt av 3D-plattformspillet som det lover når det kommer via Steam den 12. desember.