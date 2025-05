Compulsion Games: "Vi har hatt mer enn en million spillere på South of Midnight siden lanseringen"

HQ

Et spill som var sterkt hypet på forhånd, og som Microsofts spillsjef Phil Spencer flere ganger sa var en av de titlene han gledet seg mest til, var South of Midnight. I april var det endelig tid for lanseringen av det litt merkelige eventyret, som ikke fikk de beste anmelderkarakterene, til tross for den eminente designen og musikken.

Til tross for dette ser det ut til at det kanadiske studioet Compulsion Games har fått en god start med sin originaltittel, og i et intervju med Game Rant forklarer studioets leder Guillaume Provost at South of Midnight har blitt spilt av over en million spillere på under en måned. Det faktum at det er tilgjengelig på Game Pass har selvsagt bidratt til dette, men han forklarer at folk har blitt tiltrukket av eventyret blant annet fordi det er basert på omgivelser som ikke har blitt brukt særlig godt i spillsammenheng før:

"Da vi opprinnelig hadde diskusjonen, tenkte jeg at den spesifikke regionen var ganske underbetjent i videospillmarkedet. Kentucky Route Zero er et godt eksempel, og du har sett det portrettert i Red Dead Redemption. Men ingen hadde virkelig dykket ned i mytologien til området og sett på hva som gjorde det ikonisk."

Provost sier imidlertid at tallene ikke er det viktigste for dem, men at jobben deres er å skape variasjon for Game Pass:

"[Compulsion Games' rolle] er ikke å lage blockbustere som Call of Duty, men å tilby spill som gir særpreg, der vi enten kan betjene målgrupper som ikke har blitt betjent før, eller skape prosjekter som tilfører mangfold til porteføljen."

Selv om South of Midnight ikke er et perfekt spill, er det definitivt et annerledes eventyr som vi varmt kan anbefale til de som setter pris på originale og overraskende titler. Les mer i vår anmeldelse her.