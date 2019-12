Compuslion Games' neste spill finner sted i et "helt nytt univers"

Compulsion Games har en rekke spill bak seg, men naturligvis endret studioets situasjon seg fullstendig etter at det ble avslørt at de var blitt kjøpt opp av Microsoft, og nå er et førstepartsstudio. Det er dessuten ett av de studioene vi enda ikke vet hva jobber på, men det ser ut til at det nå har blitt bekreftet at det ikke er snakk om noen etterfølger.

I et intervju med US Gamer bekrefter studioets stifter, Guillame Provost, at de jobber på et spill i et helt nytt univers.

"There's a hunger in the studio to apply all the knowledge that we've acquired to a new universe."

Det betyr at det ikke er snakk om en etterfølger til We Happy Few, som har vist seg å være ganske populært, men som heller ikke har vært like godt likt av alle. Provost snakket faktisk litt om hva som gikk galt med spillet, og han mener at det er sammenlikningene med Bioshock.

"Everybody said, 'Bioshock, Bioshock, Bioshock'. And I went, 'Whoa, wait a minute.' Bioshock is [Irrational Games], that's $80 million that's a budget. That's way more people than we have. And it's also expertise that we didn't have to fulfill those expectations."