Conan O'Brien: "Jeg vil være med i neste Diablo, jeg vil være en demon"

I går kveld dukket Conan O'Brien opp på et Blizzard-arrangement under SXSW Austin, hvor han fikk selskap av Blizzard-sjef Johanna Faries. Hvis du er kjent med O'Brien, vet du at han har et godt grep om spillverdenen (selv om Clueless Gamer har avslørt at han ikke nødvendigvis er esports-materiale), og at han har evnen til å overraske folk ved å si hva som helst som kommer til tankene.

Og det gjorde han da han plutselig erklærte at han burde være en karakter i Diablo-serien, og uttalte (takk Deadline) :

"Jeg vil være med i den neste Diablo. Jeg vil være en demon eller nekromantiker. Kona mi trodde jeg var en nekromantiker da hun møtte meg. Hvis jeg er med i Diablo, vil folk få bestemme om jeg skal leve eller dø veldig raskt."

Det er selvfølgelig vanskelig å forestille seg et spill der O'Brien ville passe dårligere inn enn i det mørke og ganske humørløse Diablo IV, men Faries svarte ham på denne måten :

"Nei, vi setter forfatterne på dette."

Vi krysser fingrene for at Conan O'Brien vil gjøre en gjesteopptreden i Diablo-serien, men om Faries var seriøs og det faktisk vil skje, vet vi ikke. Sjekk ut hele diskusjonen nedenfor, den byr på flere høydepunkter.