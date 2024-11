Conan O'Brien skal være vert for den 97. Oscar-utdelingen.

HQ

I fire av de siste åtte årene har Jimmy Kimmel vært vert for Oscar-utdelingen, som har lidd under en lang periode med synkende seertall. For 20 år siden nådde den alltid over 40 millioner seere i USA, men den har aldri vært over det siden 2014, og de to siste årene har tallet vært under 20 millioner.

Tidligere var det en prestisjefylt jobb å være vertskap for gallaen, men de siste årene har det ofte blitt rapportert at det har vært ganske vanskelig for Academy å finne en villig og god kandidat. Nå har de imidlertid spikret hvem som skal være konferansier i år (den 97.), og via People på Threads leser vi at det blir den tidligere talkshowlegenden Conan O'Brien som har fått æren.

O'Brien selv kommenterer på sin sedvanlige selvironiske måte :

"Amerika krevde det, og nå skjer det: Taco Bells nye Cheesy Chalupa Supreme. Andre nyheter: Jeg skal være vert for Oscar-utdelingen."

I en tid da polariseringen i samfunnet ser ut til å være større enn på lenge, er det gledelig å konstatere at dette ser ut til å være en beslutning som stort sett alle liker. Det er lenge siden vi har sett en så unison glede på sosiale medier.

