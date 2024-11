Conan O'Brien spiller Death Stranding Director's Cut

HQ

Som vi fortalte i forrige uke, er Conan O'Brien tilbake med sitt populære Clueless Gamer, og i en teaser ble det avslørt at han skulle spille Death Stranding Director's Cut - et spill han faktisk spilte en rolle i etter å ha besøkt Hideo Kojimas studio i Japan.

Hvis du mistenker at Conan vil ha problemer med det ganske sofistikerte spillet - har du åpenbart rett. Og det skal vi være takknemlige for, for hans grublerier og udugelighet fører til flere ufrivillig morsomme situasjoner.

Du kan sjekke ut videoen nedenfor, og vi vil også minne deg på at vi om noen måneder vil se Conan i en helt annen sammenheng. Som vi nylig rapporterte, skal han nemlig være vert for den 97. Academy Awards i mars.