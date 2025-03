Conan O'Briens "mektige russer"-vits stjeler showet på Oscar-utdelingen

HQ

Under den 97. Oscar-utdelingen var det en spent stemning da Hollywoods fremste skuespillere var samlet for å hedre en kveld med eksepsjonelle filmer og prestasjoner. Kvelden bød på glitrende øyeblikk på den røde løperen og inne i salen, der en blanding av kunst og feiring tegnet et bilde av moderne filmbragder.

Midt i denne storheten flyttet Conan O'Brien, som var konferansier med sin karakteristiske stil, fokuset fra glitteret til en politisk uttalelse da han bemerket at han "står opp mot en mektig russer" mens han diskuterte Sean Bakers film Anora, en film om en ung kvinne som tar et oppgjør med en mektig russisk familie etter å ha giftet seg med sønnen til en russisk oligark.

Kommentaren hans, som hintet til de velkjente kontroversene rundt forholdet mellom Donald Trump og Vladimir Putin, utløste ekte latter og en bølge av applaus, noe som umiddelbart gjorde den til et av kveldens høydepunkter. Sosiale medier plukket raskt opp kommentaren, og den har siden blitt en av kveldens mest omtalte replikker.