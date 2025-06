CONCACAF Champions Cup fikk samme resultat som UEFA Champions League

HQ

Du vet sikkert at PSG knuste Inter Milan 5-0 i en Champions League-finale forrige lørdag fylt med rekorder og milepæler. Det du kanskje ikke vet, er at tilsvarende turnering i CONCACAF (Nord- og Mellom-Amerika), Champions Cup, fikk samme resultat: 5-0.

Cupen gikk som vanlig til et meksikansk lag: Cruz Azul i Mexico City, som knuste Vancourver Whitecups uten nåde. Det var en stor oppgave for det kanadiske laget, som ble grunnlagt for 16 år siden, å prøve å slå den meksikanske giganten. Så langt har Whitecups bare vunnet hjemlige titler (det kanadiske mesterskapet fire ganger), mens de ikke har hatt mye hell i MLS. Likevel er laget ett av de tre eneste kanadiske lagene som har nådd finalen i den mest prestisjefylte fotballturneringen på kontinentet, sammen med CF Montréal og Toronto FC.

I mellomtiden løftet Cruz Azul sin syvende cup (den første siden 2014), en rekord som er delt med Club América. América Club América, en av de største fotballklubbene i Mexico, hadde en forferdelig helg, da de ble slått ut av Los Angeles FC i sluttspillet i VM for klubblag, og tapte 2-1 etter overtid.