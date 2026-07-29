CONCACAF kritiserer også FIFA for planen om å selge deler av VM, men avviser den ikke umiddelbart

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Planen som FIFA har kunngjort om å selge andeler i VM til private investorer gjennom et datterselskap kalt FIFA Forward Enterprise, har blitt kategorisk avvist av UEFA, det europeiske fotballforbundet, som sier at den krysser en grense FIFA aldri bør krysse, og at fotballen ikke eies av FIFA eller noen andre, og at ingen har rett til å selge den.

CONCACAF, fotballkonføderasjonen for Nord-, Mellom-Amerika og Karibia, har også kritisert planen og sier de er «dypt bekymret» fordi FIFA ikke informerte dem. «CONCACAF ble først gjort oppmerksom på denne saken gjennom medieoppslag og deretter via en pressemelding. Vi er dypt bekymret over mangelen på rettferdig prosess.

I motsetning til UEFA, avviser CONCACAF ikke direkte ideen om å selge deler av verdensmesterskapet til private investorer, noe som ville øke investeringene i styringsorganet som deretter ville bli fordelt til medlemslandene, men kritiserte at planen ble offentliggjort (den ble lekket av enkelte medier minutter før FIFA selv bekreftet den i detalj) før de ble konsultert først.

«Som ledere innen fotballen er vi sportens voktere. Samlet sett har FIFA, konføderasjonene og hvert enkelt medlemsforbund et ansvar for alltid å handle i sportens beste interesse. Hver beslutning vi tar må være styrt av god styring, solide prosesser og langsiktig forvaltning. Dette er rammeverket som CONCACAF opererer innenfor. Vi stoler på at alle i FIFA-familien vil handle på samme måte.