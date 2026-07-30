CONCACAF og alle sine 41 medlemsforbund slutter seg til UEFA og avviser Infantinos plan om å privatisere deler av FIFA

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CONCACAF, fotballkonføderasjonen for Nord-, Mellom-Amerika og Karibia, avholdt også et krisemøte torsdag og har, i likhet med UEFA, avvist forslaget fra FIFA-president Gianni Infantino om å selge andeler i verdensmesterskapet gjennom et kommersielt datterselskap. Selv om det ikke går så langt som UEFA, som truet med boikott av verdensmesterskapet, sa CONCACAF i en uttalelse at de har avvist forslaget, inkludert alle de 41 medlemsforbundene.

CONCACAF begrunnet beslutningen hovedsakelig med mangelen på en rettferdig prosess i forslaget, den «kunstig korte fristen som ble pålagt» (19. september), og stilte også spørsmål ved «behovet for private equity-investeringer for å finansiere nye og eksisterende FIFA Forward-programmer etter det mest lønnsomme FIFA-verdensmesterskapet i historien».

Med 41 CONCACAF-medlemmer og de 55 UEFA-medlemmene ser det svært usannsynlig ut at Infantino vil samle nok støtte til å få godkjent planene sine: han trenger 50 % av stemmene fra de 211 medlemmene. AFC har også uttrykt bekymring; selv om de i utgangspunktet ikke avviste tilbudet, klaget de ganske enkelt over at de ikke hadde blitt varslet eller konsultert på forhånd.

I mellomtiden har CAF (Afrika), OFC (Oseania) og hovedsakelig CONMEBOL (Sør-Amerika) ennå ikke tatt stilling til denne saken, som har rystet fotballverdenen og kan markere begynnelsen på slutten for Gianni Infantino som FIFA-president, nå som han tydeligvis har mistet all troverdighet i i det minste Europa samt Nord- og Mellom-Amerika, før det kommende valget i mars 2027...