ConcernedApe bekrefter Stardew Valley 1.6 utgivelsesdato på konsoller

I sommer rapporterte vi at Eric "ConcernedApe" Barone, skaperen av Stardew Valley og det kommende Haunted Chocolatier, midlertidig hadde lagt utviklingen av sistnevnte på is for å bli direkte involvert i å fikse feil i PC-versjonen av Stardew Valleys 1.6-oppdatering på PC og støtte teamet som er ansvarlig for å portere innholdet til konsollversjonene. Nå ser det ut til at arbeidet går inn i sin siste fase.

Barone bekreftet på Twitter/X at Stardew Valley 1.6 kommer til konsoller 4. november. Det betyr at spillere på disse plattformene snart vil kunne glede seg over de nye tilleggene til gårdsspillet, som nye arrangementer, en stor festival og noen andre mindre tilføyelser til naboforhold.

Det betyr også at vi kan forvente at ConcernedApe vil gjenoppta arbeidet med Haunted Chocolatier fra den datoen, og forhåpentligvis vil vi kunne finne ut mer om deres kommende spøkelsesdrevne sjokoladefabrikksimuleringsspill neste år.

