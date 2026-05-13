ConcernedApe bruker fem dager i uken på å jobbe med Haunted Chocolatier

Helt siden Eric "ConcernedApe" Barone kunngjorde sitt oppfølgingsspill til Stardew Valley, prosjektet kjent som Haunted Chocolatier, har vi ivrig fulgt utviklingen av tittelen og dekket hver flik av informasjon som kommer ut fra skaperen.

For dette formål snakket Barone nylig med Game Informer (takk, GamesRadar+) om både Haunted Chocolatier og Stardew Valley, og bemerket at han fortsatt jobber med sistnevnte, men dedikerer mesteparten av tiden sin til førstnevnte i disse dager.

Han forteller at han bruker fem dager i uken på Haunted Chocolatier og de to andre på Stardew Valley. Det er naturligvis ikke lett å opprettholde en slik arbeidskadens, og Barone beskriver det som "bare enda en utfordring" og at selv om "det ikke er det jeg foretrekker, er det bare det som må gjøres."

Det andre problemet Barone påpeker, er at han nå må håndtere ekstra utfordringer knyttet til den store mengden fanpost og støtte han får, i tillegg til de ekstra administrative oppgavene som dreier seg om å snakke med "forretningsfolk som ber meg om det ene eller det andre hele tiden." Lang historie kort, mens Barone tydeligvis jobber hardt med sitt kommende spill mens han fortsetter å utvide Stardew Valley, bør vi sannsynligvis ikke holde pusten på at spillet kommer i nær fremtid.