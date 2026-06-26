ConcernedApe innrømmer at « Haunted Chocolatier » «tar lang tid»

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Eric «ConcernedApe» Barone har jobbet hardt med sitt neste prosjekt, indietittelen Haunted Chocolatier, i lang tid nå. Spillet ble annonsert for flere år siden, og takket være at han fortsetter å utvide og videreutvikle «Stardew Valley» samt opprettholder jevnlige opptredener andre steder, har nye glimt av « Haunted Chocolatier » vært sjeldne, mens oppdateringer ofte deles i form av løse kommentarer og blogginnlegg fra ConcernedApe.

Nå har vi igjen mottatt et slikt blogginnlegg, med tittelen «Still here, still grinding...». Formålet med bloggen er ganske enkelt å informere fansen om at arbeidet med spillet fortsatt pågår, samtidig som han deler detaljer og utdyper hvorfor produksjonen tar så lang tid.

ConcernedApe innleder med å si «Jeg vet at det tar lang tid.» Han fortsetter med å påpeke at dette skyldes at han er svært opptatt av å sikre at hvert eneste system og hver eneste funksjon er av høyest mulig kvalitet og implementert på riktig måte. Han forklarer at han ofte må «gjennomgå noe flere ganger før jeg er fornøyd med det.»

Likevel lurer du kanskje på hvorfor ConcernedApe ikke deler flere glimt av spillet. Svaret er enkelt: han vil heller presentere et ferdig produkt enn noe som er halvferdig.

«Jeg liker ikke å dele for mange skjermbilder, eller engang snakke om systemene i for stor detalj, mens spillet er under utvikling. Delvis føles det som om jeg serverer et halvbakt brød. Jeg vil heller servere et fullt bakt brød. Dessuten vet jeg at mange deler av spillet sannsynligvis vil utvikle seg og endres før utgivelsen, så hvis jeg avslører dem for tidlig, risikerer jeg å skuffe spillerne dersom det endelige produktet ikke samsvarer med forventningene deres.»

Avslutningsvis takker ConcernedApe fansen for tålmodigheten. Det er fortsatt ikke kjent når « Haunted Chocolatier » kan lanseres, men spillet har nå vært i mer omfattende produksjon i over et år, så kanskje det ikke vil ta lang tid før noe mer konkret blir delt.