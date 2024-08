ConcernedApe stopper utviklingen av Haunted Chocolatier til ferdigstillelse av Stardew Valley 1.6-oppdateringen på konsoller

HQ

La oss la ConcernedApe lage mat. Eric Barone har gitt oss en liten oppdatering om den generelle statusen til sine to pågående prosjekter, og det er ikke akkurat gode nyheter. Tilsynelatende er versjon 1.6 av Stardew Valley fortsatt på vei til konsollene, men prosessen er lang, ettersom spillskaperen ønsker å sørge for at de er så stabile og oppdaterte som mulig.

Samtidig beklager han og ber om tålmodighet fra fans som venter på oppdateringer på Haunted Chocolatier, ettersom utviklingen er midlertidig stoppet mens han er involvert i å ferdigstille den siste oppdateringen til Stardew Valley på alle plattformer. Det betyr at det fortsatt vil ta en stund før arbeidet gjenopptas på Haunted Chocolatier, og enda lenger tid før utgivelsen.

Konsoll- og mobilporteringene er fortsatt i gang. Jeg erkjenner at det tar lang tid. Det er grunner til dette, men hovedpoenget er at de ikke er ute ennå, vi jobber fortsatt med dem, og de har vært vårt primære fokus siden 1.6 kom ut for PC. Det ville vært en stor lettelse for meg om de var klare i dag, men det er de ikke, så alt vi kan gjøre er å fortsette å jobbe med dem til de er klare. Jeg har ikke rørt Haunted Chocolatier på lenge fordi jeg er forpliktet til å ferdigstille Stardew 1.6 først. Til de som er frustrerte eller til og med sinte på grunn av tidslinjen, forstår jeg og tar på meg det fulle ansvaret. Til de som er tålmodige og forståelsesfulle, takk, dere gjør livet bedre og reduserer stress, og jeg setter pris på det. Tilbake til arbeidet.

De aller fleste spillere har likevel tillit til ConcernedApes omhyggelige og kreative arbeid (og det er den samme holdningen på Gamereactors kontorer), så la oss la Barone puste og levere arbeidet sitt når han er klar.